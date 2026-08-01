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El Rally Argentino suspendió la actividad por las intensas lluvias y evalúa cómo continuará la competencia

La organización interrumpió todas las pruebas previstas para la jornada tras las precipitaciones registradas durante la madrugada. El estado de los caminos será evaluado antes de definir la continuidad de la fecha.

(Foto ilustrativa)
(Foto ilustrativa)

1 Agosto de 2026 10.31

La organización del Rally Argentino resolvió suspender toda la actividad prevista para esta jornada como consecuencia de las intensas lluvias registradas durante la madrugada, una situación que afectó las condiciones de los caminos por donde debía desarrollarse la competencia.

La decisión fue comunicada oficialmente y responde a la necesidad de preservar la seguridad de los pilotos, equipos, colaboradores y del público, mientras se realiza una inspección técnica para determinar el estado de los trazados.

Desde la organización informaron que las próximas decisiones sobre el desarrollo de la fecha dependerán del resultado de las evaluaciones que se realicen en las rutas y caminos afectados por las precipitaciones.

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El Rally Argentino suspendió la actividad por las intensas lluvias y evalúa cómo continuará la competencia

En ese sentido, indicaron que cualquier novedad sobre la continuidad de la competencia o una eventual reprogramación de las pruebas será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del Rally Argentino.

La suspensión obliga a reorganizar el cronograma de la fecha, aunque por el momento no se confirmó cuándo podrían retomarse las actividades ni si será necesario modificar el recorrido previsto.

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clima Lluvias Rally Argentino

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