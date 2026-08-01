River define el equipo con varias bajas para recibir a Rosario Central

River Plate recibirá este domingo a Rosario Central desde las 19:15 en el estadio Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura, con la necesidad de sumar de a tres y un equipo condicionado por varias bajas importantes.

El entrenador Eduardo Coudet no podrá contar con Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Aníbal Moreno, todos afectados por diferentes lesiones, por lo que analiza distintas variantes para conformar el equipo titular.

Dudas en defensa y cambios en el mediocampo

La principal incógnita pasa por el lateral izquierdo. Aunque durante la semana surgió la posibilidad de que el juvenil Valentín Lucero tuviera su oportunidad, finalmente el puesto se definirá entre Facundo González y Lautaro Rivero, quien ya reemplazó a Acuña en el último encuentro frente a Gimnasia.

En la mitad de la cancha, el doble cinco estaría integrado por Lucas Silva y Fausto Vera, que ocuparía el lugar de Arambarri.

En ofensiva, Ángel Correa evolucionó favorablemente del traumatismo sufrido en el muslo derecho y estaría en condiciones de ser titular. El delantero afrontará un partido especial por su reconocida identificación como hincha de Rosario Central.

Además, Tobías Andrada ya quedó habilitado para integrar la lista de convocados luego de firmar su contrato con River el pasado viernes.

La probable formación de River

El equipo que perfila Coudet sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Facundo González o Lautaro Rivero; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa, Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas.

El parte médico de los lesionados

Marcos Acuña sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho durante la derrota frente a Gimnasia y su regreso está previsto para los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Mauro Arambarri padece un esguince en el tobillo izquierdo, lesión que sufrió tras un golpe recibido en el inicio del encuentro disputado en La Plata. Si responde favorablemente a la recuperación, podría reaparecer en la próxima fecha ante Tigre.

Por su parte, Aníbal Moreno continúa con molestias en la rodilla derecha luego de resentirse de una lesión previa, por lo que tampoco estará disponible para el compromiso ante Rosario Central.

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