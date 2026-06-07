A qué hora va a correr Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco

Franco Colapinto afrontará este domingo un nuevo desafío en la Fórmula 1 cuando dispute el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato mundial. El piloto argentino de Alpine partirá desde la decimocuarta posición luego de una clasificación que presentó dificultades desde el inicio y que terminó con su eliminación en la Q2, aunque también mostró una reacción que le permitió mantenerse en competencia tras una primera tanda que parecía comprometida.

La sesión clasificatoria estuvo marcada por diferentes circunstancias que condicionaron el rendimiento del argentino. Durante los entrenamientos realizados el viernes y en la práctica desarrollada durante la mañana del sábado, Colapinto no había logrado encontrar actuaciones sólidas que le permitieran acercarse a los puestos de vanguardia. Ese escenario se trasladó a la clasificación, donde desde los primeros minutos quedó obligado a luchar por mantenerse dentro de los pilotos que avanzaban a la siguiente instancia.

Una Q1 cargada de tensión

La primera tanda clasificatoria comenzó de manera compleja para el representante de Alpine. Durante gran parte de la Q1 se ubicó en posiciones de eliminación y parecía quedar rápidamente fuera de competencia en la lucha por las mejores ubicaciones de la grilla.

Sin embargo, cuando restaban apenas tres minutos para el cierre de la sesión, Colapinto consiguió registrar una vuelta que le permitió mejorar significativamente su posición. Ese giro resultó fundamental para mantenerse con posibilidades de avanzar.

Pocos segundos después se produjo un hecho que terminó influyendo en el desarrollo de la clasificación. El brasileño Gabriel Bortoleto sufrió un choque que derivó en una bandera roja y obligó a detener la actividad en pista.

La interrupción tuvo consecuencias inmediatas para varios pilotos que se encontraban realizando vueltas rápidas. Al aparecer la bandera roja, debieron levantar el pie del acelerador y abandonar sus intentos de mejorar los tiempos.

Cuando la actividad se reanudó, la acumulación de monoplazas en el circuito dificultó el desarrollo normal de las vueltas rápidas. En ese contexto, varios competidores no pudieron girar con comodidad, situación que terminó favoreciendo indirectamente a Colapinto y le permitió asegurar su clasificación a la Q2.

El límite apareció en la segunda tanda

Ya instalado en la segunda fase de la clasificación, el argentino consiguió mejorar sus registros. Su mejor vuelta fue de 1:14,573, una marca que representó un avance respecto de sus actuaciones previas durante el fin de semana.

No obstante, ese tiempo no alcanzó para acceder a la Q3, la instancia reservada para los diez pilotos más rápidos de la jornada.

Colapinto quedó eliminado y finalizó a poco más de 200 milésimas de segundo de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien logró quedarse con el último boleto disponible para la tanda decisiva.

Los principales datos de la actuación del argentino fueron:

• Eliminado en la Q2.

• Mejor tiempo: 1:14,573.

• Diferencia respecto de Pierre Gasly: poco más de 200 milésimas.

• Posición de largada para la carrera: 14°.

La diferencia mínima respecto de su compañero de equipo reflejó una clasificación ajustada, donde pequeñas variaciones terminaron definiendo quién accedía a la instancia final.

Un circuito donde adelantar es una misión difícil

La ubicación obtenida en la clasificación condiciona las aspiraciones de Colapinto para la competencia del domingo. El trazado callejero de Mónaco es reconocido por sus escasas posibilidades de sobrepaso y por la importancia estratégica que tiene la posición de largada.

Desde el decimocuarto puesto, el argentino deberá buscar oportunidades para avanzar posiciones a lo largo de la carrera. La dificultad del circuito convierte cada lugar ganado en un objetivo complejo y obliga a maximizar cada alternativa disponible durante la competencia.

El propio resultado de la clasificación deja al piloto de Alpine ante la necesidad de apostar a circunstancias favorables si pretende acercarse a la zona de puntos en una pista donde las maniobras de adelantamiento son prácticamente imposibles.

Antonelli se quedó con la pole position

Mientras Colapinto luchaba por avanzar en la clasificación, las posiciones de privilegio quedaron definidas por una intensa disputa en la parte alta de la tabla.

La pole position fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, quien registró una vuelta de 1:12,051 y consiguió quedarse con el mejor tiempo de la jornada. Gracias a ese registro, Antonelli logró superar por apenas 43 milésimas al neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull, que partirá desde la segunda posición.

La primera fila de salida estará integrada por:

• Andrea Kimi Antonelli - Pole position.

• Max Verstappen - Segundo lugar.

Detrás de ellos se ubicará Ferrari con sus dos representantes.

Ferrari ocupará la segunda fila

La escudería italiana logró colocar a sus dos pilotos en posiciones de privilegio para la carrera del domingo. El británico Lewis Hamilton largará desde la tercera posición, mientras que el local Charles Leclerc ocupará el cuarto lugar de la grilla.

De esta manera, la segunda fila estará compuesta por:

• Lewis Hamilton - Tercero.

• Charles Leclerc - Cuarto.

Con Antonelli buscando su quinto triunfo consecutivo, Verstappen intentando desafiar al líder del campeonato y Ferrari posicionada inmediatamente detrás, el Gran Premio de Mónaco presenta un escenario competitivo en los primeros puestos.

La carrera

Tras una clasificación que dejó sensaciones encontradas para el piloto argentino, todas las miradas estarán puestas ahora en la competencia principal.

Franco Colapinto partirá desde el decimocuarto puesto con el objetivo de aprovechar cualquier oportunidad que se presente en un circuito históricamente complejo para avanzar posiciones. La carrera correspondiente al Gran Premio de Mónaco comenzará este domingo a las 10 de la mañana, hora de Argentina, y marcará una nueva presentación del piloto de Alpine en la temporada 2026 de Fórmula 1.

La clasificación dejó al argentino fuera de la Q3 por un margen reducido respecto de Pierre Gasly, pero también evidenció su capacidad para mantenerse en competencia en una sesión exigente. Ahora, el desafío estará en transformar esa posición de partida en un resultado favorable en una de las pruebas más emblemáticas del calendario mundial.