Colapinto en la previa del GP de Hungría: "Va a ser una carrera larga"

Franco Colapinto se prepara para disputar este domingo el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, una competencia que se pondrá en marcha a partir de las 10, hora de la Argentina, y que representará la última carrera antes del receso de verano europeo.

El piloto argentino largará desde el puesto 13, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, iniciará la competencia desde la duodécima posición. En ese escenario, Colapinto anticipó una carrera exigente, especialmente por las altas temperaturas que marcarán el fin de semana, aunque también dejó en claro su confianza en la posibilidad de aprovechar cada circunstancia que pueda presentarse durante la competencia.

"La idea es sumar puntos. Hay que aprovechar las oportunidades", aseguró el argentino, que tendrá por delante una carrera extensa y demandante en el circuito de Hungaroring.

La estrategia y la capacidad de aprovechar las situaciones que puedan surgir serán elementos centrales para una competencia que, según anticipó el propio piloto, tendrá un desarrollo prolongado. "Va a ser una carrera larga y hay que aprovechar las oportunidades", expresó Colapinto antes de afrontar el desafío.

El objetivo: sumar puntos

La posición de partida ubicará a Colapinto en el decimotercer lugar de la grilla, apenas un puesto por detrás de Gasly. Desde allí, el piloto argentino buscará avanzar durante las 70 vueltas previstas para la carrera y encontrar las oportunidades que le permitan acercarse a la zona de puntos.

El propio Colapinto planteó con claridad cuál será la meta para la jornada: sumar puntos. El objetivo se encuadra en un fin de semana que se presenta exigente por las condiciones de temperatura y por las características de un trazado que demanda concentración durante un recorrido prolongado.

La carrera tendrá una distancia total de 306,630 kilómetros, una extensión que se completará a lo largo de 70 vueltas. En ese contexto, el piloto argentino deberá afrontar una competencia en la que cada oportunidad podrá resultar determinante para modificar su posición de partida.

Un momento desopilante antes de salir a pista

Antes de iniciar su actividad en el Gran Premio de Hungría, Colapinto también protagonizó un momento desopilante al arribar al circuito.

Entre risas, el piloto argentino admitió que no encontraba la credencial necesaria para ingresar al paddock. "Está en algún lado", bromeó mientras comenzaba su jornada en el Hungaroring.

La escena se produjo antes de que el argentino se concentrara en la competencia y en el desafío que tendrá por delante en una jornada marcada por las altas temperaturas y por la exigencia de una carrera que se extenderá durante 70 vueltas.

Las características del circuito de Hungaroring

El Gran Premio de Hungría se disputará en el circuito ubicado en Mogyoród, Hungría, un trazado que forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1986.

Los principales datos técnicos de la competencia son:

Longitud del circuito: 4,381 kilómetros.

4,381 kilómetros. Cantidad de curvas: 14.

14. Primer Gran Premio de Fórmula 1: 1986.

1986. Vueltas de carrera: 70.

70. Distancia total: 306,630 kilómetros.

306,630 kilómetros. Récord de vuelta: 1:16.627, establecido por Lewis Hamilton con Mercedes en 2020.

Con 4,381 kilómetros de extensión y 14 curvas, el circuito será el escenario en el que Colapinto buscará avanzar desde el puesto 13. La carrera, además, tendrá como referencia el récord de vuelta de 1:16.627, registrado por Lewis Hamilton, con Mercedes, en 2020.

La última carrera antes del receso

El Gran Premio de Hungría tendrá además un significado particular dentro del calendario, ya que será la última carrera antes del receso de verano europeo. Para Colapinto, el desafío estará concentrado en aprovechar la competencia y cerrar esta etapa con el objetivo de sumar puntos.

El piloto argentino afrontará la carrera desde una posición cercana a la de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien largará duodécimo. La diferencia entre ambos será de apenas un lugar en la grilla, en un contexto en el que la extensa duración de la prueba y las condiciones de temperatura pueden abrir distintas posibilidades durante el desarrollo de la competencia.

Colapinto se mostró consciente de la exigencia que tendrá por delante, pero también optimista. Su mensaje previo a la carrera combinó la advertencia sobre una competencia larga con una definición clara sobre la estrategia que buscará aplicar: mantenerse atento y aprovechar las oportunidades.

Este domingo, desde las 10 de la Argentina, el argentino volverá a ponerse al volante para afrontar una nueva competencia de Fórmula 1. En el Hungaroring, con 70 vueltas por delante y una distancia total de 306,630 kilómetros, el objetivo estará puesto en avanzar desde el decimotercer lugar y conseguir los puntos que permitan coronar la jornada de la mejor manera antes del receso de verano europeo.