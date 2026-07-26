Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría tras un difícil fin de semana

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, en una jornada marcada por el bajo rendimiento de Alpine frente a sus competidores. El piloto argentino había largado desde el 13° puesto, mientras que su compañero de escudería, Pierre Gasly, comenzó la carrera desde la 12° posición.

La competencia en el Hungaroring significó un fin de semana difícil para la escudería francesa. A lo largo de toda la carrera, los dos pilotos sufrieron con un monoplaza cuyo rendimiento fue considerablemente inferior al de otros competidores. El ritmo de Colapinto y Gasly fue similar y ambos debieron afrontar dificultades para mantenerse cerca de sus rivales.

El resultado final dejó a Colapinto dos posiciones más abajo de donde había comenzado y a Gasly en el 12° lugar. Además, Alpine cedió el quinto puesto en el Campeonato de Constructores ante Racing Bulls.

Una buena largada y el retroceso en el tráfico

El piloto argentino volvió a protagonizar una buena largada. En los primeros metros logró escalar dos posiciones, aunque luego quedó relegado al 14° lugar tras quedar en medio del tráfico.

Colapinto giró detrás de Gabriel Bortoleto y, posteriormente, una lenta parada en boxes complicó aún más su carrera. Después de esa detención, el argentino retornó a la pista en el fondo de la grilla y pasó a transitar detrás de Lance Stroll, en el 16° puesto.

A partir de ese momento, la carrera quedó condicionada por el ritmo del monoplaza y por las dificultades para avanzar en una pista en la que Alpine no logró acercarse al rendimiento de sus competidores.

El desarrollo de la carrera para Colapinto estuvo marcado por una sucesión de posiciones y situaciones de carrera:

Largó desde el 13° lugar .

. Avanzó dos posiciones en la largada.

en la largada. Quedó relegado al 14° puesto tras quedar atrapado en el tráfico.

tras quedar atrapado en el tráfico. Después de una lenta parada en boxes, regresó al fondo de la grilla.

Transitó detrás de Lance Stroll en el 16° lugar .

. Finalizó la competencia en el 15° puesto.

Las dificultades para seguir a sus rivales

El ritmo de los dos pilotos de Alpine fue similar durante la carrera. En el caso de Colapinto, el argentino tuvo problemas para seguir de cerca al Aston Martin, que había llevado un importante paquete de actualizaciones al Hungaroring.

Gasly enfrentó una situación similar en su lucha contra Nico Hulkenberg, quien ocupaba la 12° plaza. Tras las segundas detenciones, el piloto francés quedó a más de 21 segundos del Audi, que se encontraba en el 13° lugar, mientras que Colapinto se ubicó a poco más de cuatro segundos de Stroll.

Las diferencias reflejaron las dificultades de Alpine para encontrar el ritmo necesario y sostener una pelea directa con los autos que tenía por delante. El equipo francés no logró convertir sus posiciones de largada en un resultado favorable y terminó perdiendo terreno en la clasificación del Campeonato de Constructores.

Después de las detenciones por el Virtual Safety Car, Gasly terminó por delante de los Aston Martin y concluyó en el 12° lugar. Colapinto, quien fue el único piloto que no paró para cambiar neumáticos, completó la carrera en la 15° posición.

Lando Norris ganó por primera vez en la temporada

Mientras Alpine atravesaba una jornada complicada, la victoria quedó en manos de Lando Norris, piloto británico de McLaren, quien se impuso en el Hungaroring y consiguió su primer triunfo de la temporada de Fórmula 1.

El desarrollo de la carrera estuvo atravesado por una serie de situaciones que modificaron la pelea por la punta. Oscar Piastri había logrado arrebatarle la primera posición a Norris en la largada y, aunque su compañero de McLaren mostró un mejor ritmo, la definición de la competencia quedó condicionada por una maniobra externa.

Carlos Sainz, que terminó en el 18° lugar, protagonizó una acción inédita cuando tocó a Norris mientras el piloto de McLaren lo estaba doblando. El incidente le hizo perder tiempo clave en la lucha por la victoria.

El último campeón de la Fórmula 1 consiguió entonces posicionarse en la cima gracias al traspié sufrido por su compañero. Posteriormente, Piastri abandonó la carrera debido a una falla en su monoplaza, aunque el daño producido anteriormente ya era irreversible y la competencia estaba encaminada para Norris.

El británico completó una actuación solvente y consiguió consumar su primer triunfo de la temporada.

Verstappen y Antonelli completaron el podio

El segundo lugar fue para Max Verstappen, de Red Bull, mientras que Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, completó el podio. El italiano de Mercedes logró finalizar por delante de Lewis Hamilton y amplió su ventaja en la pelea por el título de la Fórmula 1. El resultado permitió que Antonelli sumara un nuevo resultado favorable en la lucha por el campeonato.

La clasificación final de los principales protagonistas de la carrera quedó encabezada por Norris, seguido por Verstappen y Antonelli, mientras que el piloto argentino terminó 15° y su compañero de equipo, Gasly, finalizó 12°.

El cierre de la primera parte de la temporada

La carrera disputada en el Hungaroring marcó el cierre de la primera parte de la temporada de la Fórmula 1. A partir de ahora se inicia el parón de verano europeo, durante el cual no habrá actividad en la pista ni en las fábricas.

La categoría volverá a tener acción entre el 21 y el 23 de agosto, con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort.

Durante la jornada también se confirmó que Malasia volverá a albergar una carrera de la categoría a principios de octubre, en reemplazo de las citas canceladas por el conflicto en Medio Oriente. La competencia llevará el nombre de Gran Premio de Bahréin por patrocinio.

Para Colapinto, el Gran Premio de Hungría terminó con un resultado condicionado por el rendimiento de Alpine y por una carrera en la que el piloto argentino debió remontar situaciones adversas desde las primeras vueltas. La buena largada no alcanzó para sostener el avance y, tras quedar atrapado en el tráfico, una lenta detención en boxes y las dificultades para seguir el ritmo de sus rivales, terminó en el 15° lugar.

Gasly finalizó 12°, pero el resultado general dejó a Alpine por detrás de Racing Bulls en el Campeonato de Constructores. La Fórmula 1 se detiene ahora por el receso de verano, mientras la próxima cita en Zandvoort marcará el regreso de la actividad en pista.