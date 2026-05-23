A horas de la final ante Belgrano, Matías Galarza Fonda confirmó que debe regresar a River Plate tras el Mundial

En la previa de la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano, el nombre de Matías Galarza Fonda volvió a tomar protagonismo en el mundo riverplatense.

El mediocampista paraguayo, que no logró afianzarse en el club y quedó marcado por un error en un clásico frente a Racing Club, confirmó que deberá regresar a River una vez finalizada su participación en el Mundial.

"Sí, tengo contrato, soy jugador de River. Lo tomo bien, es una gran institución, ya veremos qué pasa. Hoy estoy en Paraguay y pienso en lo que tengo enfrente: una Copa del Mundo. Después veré si se vuelve o qué pasará en el futuro", declaró el futbolista al arribar al aeropuerto de Asunción.

Un paso con poco protagonismo en River

Galarza Fonda llegó al Millonario en julio de 2025 como uno de los refuerzos solicitados por Marcelo Gallardo.

Sin embargo, su ciclo en River estuvo lejos de las expectativas. El volante apenas disputó 14 partidos oficiales y nunca logró consolidarse dentro del equipo.

El momento más complicado de su paso por el club se produjo en un clásico ante Racing, cuando un error suyo terminó siendo determinante en la derrota que dejó a River fuera de la pelea por el campeonato.

Desde entonces, la relación con los hinchas quedó marcada y el futbolista perdió terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Su presente en Estados Unidos y el futuro incierto

En marzo de este año, River decidió cederlo a préstamo al Atlanta United, donde hasta el momento disputó 13 encuentros.

Ahora, el mediocampista buscará ganarse un lugar definitivo en la lista de Selección de Paraguay para el Mundial y luego deberá regresar a River, mientras la dirigencia define qué sucederá con su futuro deportivo.