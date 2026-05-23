Confirmaron la fractura de Emiliano Martínez: cuándo volvería a jugar con la Selección

La preocupación que se instaló en la Selección Argentina tras la final de la Europa League comenzó a disiparse. Luego de los estudios médicos realizados en las últimas horas, se confirmó que Emiliano Martínez sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha.

La lesión no requerirá cirugía y demandará aproximadamente 20 días de recuperación, por lo que el arquero podría llegar en condiciones al debut argentino en el Mundial 2026.

Con este panorama, todo indica que el marplatense se perderá los amistosos de preparación que disputará la Selección antes de la Copa del Mundo: el 6 de junio frente a Honduras en el Kyle Field de Texas y el 9 de junio ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

Sin embargo, los tiempos médicos le permitirían reaparecer para el estreno mundialista. La Argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, y debutará el 16 de junio ante el seleccionado argelino en el Arrowhead Stadium de Kansas.

De esta manera, la lesión de uno de los principales referentes del ciclo de Lionel Scaloni quedó lejos de transformarse en una amenaza para la defensa del título mundial.

Aunque deberá detener su actividad durante algunas semanas, en el cuerpo técnico mantienen el optimismo y esperan contar con su arquero titular desde el inicio del torneo.

Cómo se lesionó Dibu Martínez

El arquero del Aston Villa sufrió la lesión de manera accidental durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League frente al Friburgo.

Pese al golpe, Martínez disputó los 90 minutos del encuentro y fue una de las figuras de la victoria por 3-0 que le permitió a su equipo quedarse con el título continental.

"Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo", reveló el arquero en declaraciones a ESPN tras el partido.

Luego de los estudios correspondientes, los resultados confirmaron la fractura. A partir de ahora, el tratamiento será conservador para evitar una operación y priorizar su recuperación de cara al Mundial 2026.