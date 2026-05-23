Coudet tomó una decisión especial para la final entre River Plate y Belgrano

River Plate ajusta los últimos detalles para la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y, en la previa de uno de los encuentros más importantes de la temporada, Eduardo Coudet tomó una decisión que busca fortalecer al grupo de cara a la definición.

Luego del entrenamiento vespertino realizado este sábado en el predio de Ezeiza, el entrenador terminará de definir el equipo titular que saldrá a la cancha este domingo desde las 15:30 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes.

Aunque gran parte de la formación ya estaría definida, la última práctica podría dejar alguna modificación de último momento.

Todo el plantel viajará a Córdoba

Más allá de las cuestiones tácticas, Coudet resolvió que todos los futbolistas del plantel profesional viajen a Córdoba, sin importar si tienen posibilidades de integrar el banco de suplentes o si se encuentran lesionados.

Por ese motivo, River no difundirá una lista tradicional de convocados para la final.

La delegación estará integrada por la totalidad del plantel, además del cuerpo técnico y dirigentes de la institución, en una señal de unidad interna de cara al partido decisivo.

La medida apunta a que todos los jugadores se sientan parte de la final, incluso aquellos que no tendrán participación directa dentro del campo de juego.

El viaje hacia Córdoba está previsto para las 19:00 y el arribo de la delegación será alrededor de las 20:30.

Cuándo se juega la final del Torneo Apertura

La final entre River Plate y Belgrano se disputará este domingo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que Leandro Rey Hilfer estará a cargo del VAR.