Acevedo y Cisternas se consagraron en los 21K del Nido del Águila Trail Running

Ni la lluvia ni el barro lograron detener a los corredores que participaron de la primera edición de El Nido del Águila Trail Running, una competencia que se desarrolló en Ancasti y convocó a atletas de distintos puntos de la región y del país.

La carrera fue organizada de manera conjunta por Lecgocrono y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Ancasti, con un recorrido que ofreció tres distancias: 21, 10 y 5 kilómetros. La propuesta reunió a participantes de la región, de Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba y distintas localidades del interior provincial.

La convocatoria estuvo abierta a todas las edades y tuvo una amplia participación generacional. Los corredores que se sumaron a la jornada tenían entre 7 y 80 años, una franja que reflejó el carácter inclusivo de la actividad deportiva.

Los más chicos también contaron con un espacio propio. La organización dispuso una carrera recreativa y gratuita, que aportó color y alegría a la jornada y permitió que los niños formaran parte de la experiencia, más allá de las pruebas competitivas.

El debut del Nido del Águila se desarrolló en condiciones climáticas adversas, pero la lluvia y el barro no impidieron que los participantes completaran los circuitos y que la competencia ofreciera definiciones ajustadas en algunas de sus categorías.

Los 21 kilómetros tuvieron una definición por apenas dos segundos

La media maratón fue la prueba que dejó el desenlace más ajustado de la jornada. Nehuel Acevedo se quedó con la victoria en la clasificación general de los 21 kilómetros, tras completar el recorrido en 1:35:28.

El margen respecto de su escolta fue mínimo: Jorge Maidana cruzó la meta en 1:35:30, apenas dos segundos después del ganador. La diferencia convirtió a la prueba en una de las definiciones más destacadas de esta primera edición.

El tercer puesto de la general quedó en manos de Daniel Giménez, quien registró un tiempo de 1:42:27 y completó el podio de la distancia principal. En la rama femenina, María Gimena Cisternas obtuvo el primer lugar, mientras que Nair Moreira finalizó en la segunda posición. Ambas encabezaron la clasificación de damas en los 21 kilómetros.

Los resultados destacados de la media maratón fueron:

General masculina:

Nehuel Acevedo: 1:35:28.

Jorge Maidana: 1:35:30.

Daniel Giménez: 1:42:27.

Rama femenina:

María Gimena Cisternas: primer puesto.

Nair Moreira: segundo puesto.

La competencia de 21 kilómetros concentró así una de las principales atracciones del evento, con una victoria masculina definida por una diferencia de dos segundos y el triunfo de Cisternas en la categoría femenina.

José Marcelo Guzmán dominó los 10 kilómetros

La distancia de 10 kilómetros también ofreció una actuación destacada. José Marcelo Guzmán dominó la prueba de principio a fin y se quedó con el primer puesto luego de cruzar la meta en 39:39.

Su ventaja sobre los siguientes corredores fue amplia. Manuel Antonio Brizuela finalizó segundo con un tiempo de 45:24, mientras que Nahuel Eduardo Fernández completó el podio con 48:50. En la rama femenina, la ganadora fue Andrea Cardenes, quien registró 1:00:58. La segunda posición correspondió a Malen Iriel Marcial, con 1:01:39, y el tercer lugar quedó para Marianela Senki, que completó el recorrido en 1:07:33.

La clasificación de los 10 kilómetros quedó conformada de la siguiente manera:

General masculina:

José Marcelo Guzmán: 39:39.

Manuel Antonio Brizuela: 45:24.

Nahuel Eduardo Fernández: 48:50.

Rama femenina:

Andrea Cardenes: 1:00:58.

Malen Iriel Marcial: 1:01:39.

Marianela Senki: 1:07:33.

La prueba de 5 kilómetros también tuvo finales ajustados

La distancia más corta de la competencia dejó buenas marcas y una definición estrecha en la categoría femenina. En la general masculina, Javier Horacio Espeche fue el más rápido de los 5 kilómetros, con un tiempo de 27:31.

Detrás de Espeche llegaron Alejandro Ezequiel Guzmán, quien registró 29:13, y Diego Fabián Guzmán, con 29:16. La diferencia entre el segundo y el tercer puesto fue de apenas tres segundos. En damas, Juana Fernanda Berrondo se quedó con la victoria al completar el recorrido en 36:14. El podio se completó con Rita Bazán, que marcó 43:06, y Lorena Olivares, con 43:07. En este caso, la diferencia entre ambas fue de un solo segundo.

Los resultados principales de los 5 kilómetros fueron:

General masculina:

Javier Horacio Espeche: 27:31.

Alejandro Ezequiel Guzmán: 29:13.

Diego Fabián Guzmán: 29:16.

Rama femenina:

Juana Fernanda Berrondo: 36:14.

Rita Bazán: 43:06.

Lorena Olivares: 43:07.