Argentinos Juniors derrotó a Atlético Tucumán y sigue firme en la lucha de la tabla anual

Argentinos Juniors se llevó tres puntos de oro en su visita a Atlético Tucumán, al que le ganó por 2-1, en un encuentro en el que su buen primer tiempo se vio mermado en una segunda mitad en la que le tocó sufrir, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Los goleadores de la visita en el estadio Monumental José Fierro fueron el delantero Matías Giménez y el defensor Clever Ferreira, en contra, a los 29 y 43 minutos del primer tiempo, mientras que el descuento llegó por parte de Alexis Canelo, de penal, en 40 minutos del segundo tiempo.

Además, el elenco tucumano terminó el encuentro con 10 hombres por la segunda amarilla sufrida por el defensor Luciano Vallejo, en el tercer minuto de descuento del segundo tiempo.

El triunfo deja al equipo del barrio porteño de La Paternal en el segundo puesto de la zona B, con 31 puntos, y en el segundo de la tabla anual, con 60 puntos al igual que Boca pero con nueve goles de desventaja en la diferencia de gol, mientras que el equipo de Julio César Falcioni marcha décimo en el grupo con 17 unidades y ya no tiene posibilidades de jugar los playoffs.

En la última fecha, el elenco que conduce Nicolás Diez recibirá a Huracán mientras que el "Decano" jugará como visitante ante Banfield, con fecha y hora a confirmar en ambos casos.

Para ser campeón de liga, y obtener su primer título en 16 años, el "Bicho" necesitará que se dé alguno de los siguientes casos, en la última fecha: empatar, que Boca pierda y que Rosario Central no gane, o quedarse con los tres puntos y que el "Xeneize" no lo consiga, en una situación que ya sacaría al "Canalla" de la pelea.

En un primer tiempo que contó con pocas situaciones de gol, la visita golpeó dos veces y, con la complicidad de la defensa rival, pudo marcar en ambas ocasiones.

El primer tanto de la noche tucumana llegó a los 29 minutos, con una recuperación alta por derecha del defensor Franco Paredes y pase atrás para Matías Giménez Rojas, que se perfiló de zurda y sacó un remate excelso, al ángulo derecho del arquero Luis Ingolotti.

En 43 minutos de la misma etapa, Francisco Álvarez buscaba con una pelota larga al delantero Tomás Molina, que no llegó y fue testigo privilegiado de cómo se daba el gol en contra: Clever Ferreira quiso dejarle la pelota de cabeza a su arquero pero lo superó, marcando el 2-0.

Atlético Tucumán no tuvo llegadas de peligro hasta los seis minutos, con un centro desde la derecha para la cabeza del delantero Manuel Brondo, que remató bien pero estrelló su disparo en el palo derecho del arquero Brayan Cortés.

A los 24 minutos, Lautaro Godoy merodeaba el área rival y sacó un derechazo desde el costado derecho, que se desvió y terminó por encima del travesaño del guardameta rival.

Ocho minutos más tarde, el joven Rodrigo Granillo recibió un pase atrás y sacó un remate rápido, en el que Cortés fue favorecido por un desvió, ya que la pelota terminó bombeada y mansa, antes de llegar a sus guantes.

A los 40 minutos, un empujón en el área terminó en un penal que Alexis Canelo pudo aprovechar, con una calma sorprendente a la hora de tomar carrera, y una definición en la que abrió el pie derecho para marcar el descuento.