Catamarca llegó a Mar del Plata con 350 representantes para disputar los Juegos Evita

La provincia de Catamarca ya tiene presencia en Mar del Plata para formar parte de los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, una nueva edición del tradicional encuentro deportivo que convoca a jóvenes de distintos puntos del país. La delegación catamarqueña, integrada por 350 participantes, llegó esta mañana a la ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde se desarrollará la competencia junto a unos 7.000 deportistas de todo el territorio nacional.

El contingente provincial cuenta con la coordinación de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, organismo a cargo del acompañamiento de los representantes catamarqueños durante su participación en el evento.

La presencia de la delegación marca el inicio de una nueva experiencia deportiva para los atletas de la provincia, que tendrán representación en un total de 35 disciplinas, con actividades distribuidas en diferentes escenarios de Mar del Plata.

El acto inaugural y la representación provincial

Uno de los momentos destacados de la jornada tuvo lugar en el Polideportivo "Islas Malvinas", donde se realizó el acto inaugural de los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026. Allí estuvieron presentes los directores de Deporte Social, Federico Andrada, y de Deporte Adaptado, Gonzalo Pérez, quienes acompañaron a los atletas de Catamarca durante la ceremonia.

En esta edición, la responsabilidad de portar las banderas de la delegación provincial recayó en dos representantes de distintas modalidades deportivas. Los abanderados fueron Darío Luna, de Tenis de Mesa Adaptado, y Bianca Luz Núñez, de Bádminton Juvenil Convencionales.

La elección de ambos deportistas permitió que Catamarca estuviera representada durante la ceremonia inaugural a través de sus atletas, en una jornada que reunió a las delegaciones participantes de todo el país.

Este martes comienza la competencia en las 35 disciplinas

Con el acto inaugural cumplido, la delegación catamarqueña completó las acreditaciones correspondientes a las 35 disciplinas en las que tendrá representación. Este paso administrativo deja preparado el comienzo de las actividades deportivas, previsto para este martes en los distintos escenarios que reciben anualmente al certamen.

De esta manera, los 350 integrantes de la delegación provincial se preparan para iniciar su participación en una competencia que, en esta edición, convoca a alrededor de 7.000 deportistas.