Independiente empató con Defensa y no logró asegurar su clasificación

Independiente y Defensa y Justicia protagonizaron un partido que fue de menos a más y terminó igualado 1-1, por la decimoquinta y anteúltima fecha del Torneo Clausura 2026.

El local ganaba desde los 37 minutos del primer tiempo con gol del delantero Leandro Fernández, pero Maximiliano Meza igualó el partido de penal, en 43 minutos de la primera mitad.

El empate deja al "Rojo" en el octavo puesto de la zona A, con 20 puntos y tres perseguidores que pueden arrebatarle el lugar en los playoffs en la última fecha, mientras que el equipo de Julio Vaccari es cuarto en el mismo grupo con ocho unidades más.

En la última jornada, los dirigidos por Jadson Viera recibirán a Deportivo Riestra mientras que el "Halcón" deberá visitar a Boca, ambos con fecha y hora a confirmar.

En un primer tiempo que fue de menos a más, la primera llegada al arco fue del local y se demoró 30 minutos, con un remate lejano del delantero Leandro Fernández, que parecía ser un centro pero salió al arco y se fue cerca del travesaño.

En 36 minutos, un lateral sacado rápido por el volante Maximiliano Meza dejó mano a mano a Mateo Pérez Curci, que no definió bien y le entregó la pelota en las manos al arquero Matías Borgogno.

Solo un minuto después, el "Halcón" se aprovechó de una defensa descoordinada y, luego de una pelota que César Pérez ganó sobre el costado derecho del área, David Barbona puso el pase atrás y Leandro Fernández abrió el marcador.

El gol de la igualdad llegó a los 43 minutos del primer tiempo, tras un penal que César Pérez le hizo a Maximiliano Meza, quien se hizo cargo del remate y, con un remate bajo abriendo el pie derecho, puso el 1-1.

En el cuarto minuto de descuento, Jeremías Lucco sufrió los buenos reflejos del arquero Santiago Mele en dos ocasiones seguidas: tras atajarle un derechazo que buscaba el ángulo, el extremo se quedó con una pelota dentro del área rival y definió bajo, pero el guardameta uruguayo alcanzó a despejar con el pie.

Ya en la segunda mitad, a los cinco minutos, un pase filtrado dejó mano a mano a Meza, aunque el mediocampista con pasado en River no pudo superar el achique efectivo de Borgogno.

El exarquero de Platense volvió a imponerse contra "Maxi" Meza cinco minutos más tarde, al tapar un remate muy potente y alto, aunque centralizado, con el que demostró una gran reacción a la hora de meter el manotazo.

A los 22 minutos, Leandro Fernández controló sobre el costado derecho del área rival y sorprendió con un remate desde una posición lejana, que no salió lejos del poste izquierdo de Mele.

Siete minutos después, Ezequiel Ávila pudo meter un buen remate alto y de volea dentro del área, que Borgogno alcanzó a rozar antes de que impacte en el travesaño.

En 31 minutos, Aaron Molinas abrió hacia la derecha para asistir a Fernández, luego de que Lucco no pudiera controlar, aunque el remate del experimentado atacante se fue ancho por el primer palo.

Nueve minutos más tarde, Leandro Fernández avanzó hasta el borde del área grande y sacó un zurdazo violento, que le quemó las manos al arquero Santiago Mele, que pudo poner la palma derecha para mandar la pelota al tiro de esquina.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura 2026.

Zona A.

Fecha 15.

Defensa y Justicia 1 - 1 Independiente.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

VAR: Lucas Novelli.

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Facundo Cruz, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Josías Paláis. DT: Jadson Viera.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Nazareno Roselli, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Goles en el primer tiempo: 37m. Leandro Fernández (D) y 43m. Maximiliano Meza, de penal (I).

Cambios en el segundo tiempo: 21m. Aaron Molinas por David Barbona (D) y Maximiliano Porcel por César Pérez (D); 32m. Facundo Zabala por Nahuel Banegas (I), Lautaro Millán por Maximiliano Meza (I) e Iván Morales por Josías Paláis (I); 35m. Tiziano Perrotta por Jeremías Lucco (D); 38m. Felipe Tempone por Ezequiel Ávila (I) y 43m. Imanol Machuca por Santiago Montiel (I); 47m. Lucas Souto por Nazareno Roselli (D).