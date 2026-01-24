Aconquija volvió a ganar y lidera su zona en el Provincial Femenino de Catamarca

En el marco de la segunda fecha del Torneo Provincial de Fútbol Femenino de Catamarca, Aconquija consiguió una victoria clara como local al derrotar por 2 a 0 a Malli, en un encuentro disputado en su cancha y definido durante el primer tiempo.

La apertura del marcador llegó a los 13 minutos, cuando Jaqueline Álvarez Lizárraga convirtió para el conjunto local y le dio tranquilidad al equipo desde temprano. Sobre el cierre de la primera etapa, a los 49 minutos, Rosa Palavecino amplió la ventaja desde el punto del penal, estableciendo el resultado definitivo antes del descanso.

Con este triunfo, Aconquija alcanzó su segunda victoria consecutiva en el torneo, consolidando un arranque positivo en la competencia provincial. Para Malli, el encuentro marcó su debut en el certamen, ya que había quedado libre en la primera fecha.

En el complemento, el equipo local sufrió la expulsión de Jaqueline Álvarez Lizárraga, lo que lo obligó a disputar el tramo final con una jugadora menos. Sin embargo, esa circunstancia no modificó el desarrollo del partido ni el resultado final.