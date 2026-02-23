Dura sanción de la UEFA a Gianluca Prestianni: ¿qué pasará con el argentino?

El argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, fue suspendido provisionalmente por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA y no podrá disputar el partido revancha de los playoffs de la UEFA Champions League ante el Real Madrid.

La decisión fue adoptada tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina y se fundamenta en la "presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio". La medida, de carácter provisional, impacta directamente en la planificación deportiva del conjunto portugués de cara a uno de los compromisos más relevantes de la temporada.

El encuentro se disputará el miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, escenario donde se definirá la serie de playoffs.

La investigación por presunta actitud racista

El organismo que rige el fútbol europeo investiga al futbolista del Benfica por una actitud racista contra Vinicius Jr, a quien habría llamado "mono", según denunciaron algunos jugadores del conjunto español.

Entre quienes hicieron pública la acusación se encuentran Kylian Mbappé y Aurelien Tchouaméni, integrantes del Real Madrid, que señalaron el presunto episodio ocurrido durante la jornada de Champions del martes pasado.

La apertura del expediente disciplinario y la designación de un inspector de ética y disciplina marcan el inicio formal de un proceso que continúa bajo investigación. En ese contexto, la UEFA resolvió aplicar la suspensión provisional mientras se sustancia el procedimiento.

La reacción pública de Vinicius Jr.

Tras lo sucedido, Vinicius decidió pronunciarse públicamente a través de su cuenta de Instagram para repudiar el episodio que concentró la atención en la jornada europea.

En su publicación, el delantero de la Selección de Brasil calificó de "cobarde" a Prestianni y apuntó contra el arbitraje por dos situaciones puntuales:

La tarjeta amarilla que recibió por su festejo de gol.

La mala aplicación del protocolo UEFA ante una situación de racismo en un partido.

El posteo amplificó la repercusión del caso, que rápidamente trascendió el ámbito deportivo para instalarse en el debate sobre el cumplimiento de los protocolos frente a conductas discriminatorias en competencias internacionales.

La postura del Benfica y la apelación

El Benfica anunció que apelará la decisión de la UEFA de suspender provisionalmente al argentino Gianluca Prestianni para el partido ante el Real Madrid, tras los supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius.

En un comunicado oficial, el club lamentó "verse privado del jugador mientras el proceso aún está bajo investigación" y sostuvo que es consciente de que, aunque presente la apelación, "es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico" para el partido del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.

La institución portuguesa dejó en claro su intención de recurrir la sanción, aun reconociendo que los tiempos administrativos del proceso disciplinario hacen improbable una resolución que modifique la situación del futbolista antes del encuentro decisivo.

Impacto deportivo y proceso en curso

La suspensión provisional de Prestianni representa una baja sensible para el Benfica en un partido de alta exigencia competitiva. Al mismo tiempo, el proceso disciplinario abierto por la UEFA mantiene en suspenso la resolución definitiva sobre el caso.

La investigación se encuadra en el artículo 14 del Reglamento Disciplinario del organismo europeo, referido a conductas discriminatorias, y se desarrolla mientras el club portugués formaliza su apelación.

En el centro del escenario quedan tres ejes claramente definidos:

La decisión provisional de la UEFA.

La denuncia por presunto comportamiento racista.

La apelación presentada por el Benfica.

Con la revancha ante el Real Madrid a la vuelta de la esquina, el caso combina repercusión deportiva, institucional y disciplinaria, mientras el proceso continúa su curso bajo la órbita del máximo organismo del fútbol europeo.