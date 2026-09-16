Agenda de los Juegos Suramericanos: Los Leones y una jornada cargada de finales y medallas

La actividad no se detiene en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Este miércoles 16 de septiembre, la delegación argentina volverá a afrontar una extensa jornada de competencia, con presencia en numerosas disciplinas y categorías y con el objetivo de continuar sumando resultados que permitan ampliar la cosecha de medallas.

Entre los principales atractivos para los fanáticos albicelestes estará la presentación de Los Leones, que se medirán con Brasil desde las 10. El seleccionado argentino de hockey masculino buscará conseguir otra victoria luego de la espectacular goleada conseguida en su debut.

La jornada también tendrá actividad destacada para los equipos femeninos de vóley y handball, además de una importante presencia argentina en vóley de playa, natación, patín carrera, sóftbol, gimnasia artística, levantamiento de pesas, triatlón, ciclismo BMX, boxeo, clavados, pentatlón moderno, remo, tiro, golf, esgrima, bochas, adiestramientos ecuestre y stand up paddle.

El certamen reúne a más de 4000 deportistas provenientes de 15 países y se desarrollará hasta el 26 de septiembre. Las principales sedes de esta edición son Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela.

Una agenda que comienza temprano

La actividad argentina comenzará desde las primeras horas de la mañana. A las 8.30, será el turno de las bochas, con la participación de Gabriel Crespi, Candela Molina, Renzo Farías, Milagros Pereyra y Romina Bolatti. Desde las 9.00, habrá presencia nacional en remo, tiro y golf. En remo competirán Katia Baluzzo Chiaruzzo, Iara Camila Simonitti, Santino Menin, Anika Fucile, Carola Molina, Emiliano Calderón e Ignacio Pacheco.

En tiro participarán Germán Zaupa, Germán Koukas, Federico Gil, Ariel Romero y Mara Kucharski, mientras que en golf lo harán Miguel Carballo, Agustín Oliva-Pinto, Mía Yaya y Ana Giuliano.

A las 9.45, comenzará la actividad de natación en distintas categorías, con Laila Chain, Andrea Berrino, Santiago Grassi, Guido Buscaglia, Thiago Pizzini y Lucas Alba. Desde las 10, habrá competencias por equipos en esgrima. También comenzará el pentatlón moderno femenino, con Nerea Luciana Luna, Martina Armanazqui y Catalina Serio.

Hockey, patín carrera y vóley de playa

Uno de los momentos centrales de la jornada llegará a las 10, cuando Argentina se enfrente con Brasil en hockey masculino. Los Leones buscarán prolongar el impulso conseguido en su debut y sumar otra victoria en el certamen.

También a las 10 comenzará el patín carrera femenino, en los 10.000 metros por medalla, con Lucía Monje y Naiara Sagasti. Media hora más tarde, a las 10.30, será el turno del patín carrera masculino, también en los 10.000 metros por medalla, con Benjamín Gader y Ken Kuwada.

El vóley de playa tendrá diferentes compromisos para la delegación argentina. A las 11, Brenda Churín y Belén Enríquez se medirán con Agostina Ghigliazza y Morena Abdala, en la clasificación del quinto al octavo puesto.

En la rama masculina, Bruno Maciel y Bautista Amieva enfrentarán a Uruguay por la clasificación del noveno al décimo puesto. Además, a las 11, Tomás y Nicolás Capogrosso jugarán ante Brasil por las semifinales del vóley de playa masculino, en uno de los cruces destacados de la jornada.

Finales y disciplinas en busca de medallas

El programa continuará con distintas instancias decisivas. A las 11, está prevista la final masculina de stand up paddle, con Santino Basaldella e Ignacio Arias, mientras que la final femenina tendrá la participación de Juliette Duhaime y Alma Coletta.

A las 11.30, competirán en ciclismo BMX femenino Agostina Ruarte y Agustina Cavalli. A las 11.50, será el turno del BMX masculino, con Federico Villegas y Gonzalo Molina. Desde las 12, el levantamiento de pesas contará con Dante Pizzuti, María Paz Casadevall y Alejo Gómez.

También a las 12 comenzará el triatlón femenino, con María Vargas, Moira Miranda y Sofía de Rosas. A las 12.30, en adiestramientos ecuestre, participarán Diane Amendolara, Federico De Michelis y Leonardo Antonio Godoy.

En clavados femenino, desde las 13, competirán Azul Chiorazzo y Auka Sosa. El pentatlón moderno masculino, por su parte, tendrá la participación de Nelson Abelardo Espeleta, Vladimir Dovichi y Franco Serrano, desde las 10.

La actividad de la tarde

La agenda continuará durante la tarde con nuevas competencias y definiciones. A las 14.30, será el turno del triatlón masculino, con Tiago Muñoz, Bautista Arbizu y Tadeo Baruffato.

A las 15, el seleccionado argentino femenino de vóley enfrentará a Chile. Desde esa misma hora habrá participación argentina en boxeo femenino y masculino, con Tatiana Flores, Lucía Muello, Santiago Tulian, Santiago Celes y Enzo Gallardo.

La gimnasia artística concentrará buena parte de la atención por la tarde, con varias finales por medalla. A las 15.20, en la final masculina, competirá Daniel Villafañe. A las 16.15, habrá otra final masculina por medalla, con Ivo Chiapponi y Matías Coralizzi, y una final femenina por medalla con Fila Dalinger y Julieta Lucas.

Más tarde, a las 17.10, continuará la gimnasia artística con una final masculina por medalla en la que participarán Lucas Alfieri y Nahuel Pardo. A esa misma hora se disputará una final femenina por medalla con Isabella Ajalla y Julieta Lucas.

El cierre de una jornada intensa

La actividad argentina continuará desde las 18 con natación en distintas categorías. Allí volverán a competir Laila Chain, Felipe García, Delfina Dini y Malena Santillán.

El cierre de la agenda tendrá dos compromisos colectivos. A las 19.30, el seleccionado argentino de handball femenino enfrentará a Colombia. Finalmente, a las 20.30, será el turno del sóftbol femenino, con Argentina frente a Brasil.

La agenda argentina de este miércoles combina así competencias individuales, instancias clasificatorias, semifinales, finales por medallas y enfrentamientos entre seleccionados. Desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de la jornada, los deportistas nacionales tendrán múltiples oportunidades de competencia en las distintas sedes de los Juegos Suramericanos.

Los nombres y horarios marcan una programación especialmente extensa para la delegación argentina, que buscará sostener su participación en el certamen mientras continúa avanzando la competencia, que reúne a más de 4000 deportistas de 15 países y se extenderá hasta el 26 de septiembre.

Entre los grandes focos de atención estarán Los Leones ante Brasil, los cruces del vóley de playa, las finales de gimnasia artística, las pruebas de patín carrera por medalla y los compromisos de los seleccionados femeninos de vóley, handball y sóftbol. Una jornada con actividad prácticamente continua y con presencia argentina en una amplia variedad de disciplinas.