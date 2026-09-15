Facundo Nieva Biza conquistó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2026

El patinador catamarqueño Facundo Nieva Biza volvió a destacarse con contundencia en una competencia de carácter internacional al conquistar la medalla de plata en la modalidad de Solo Dance Masculino. Este logro se materializó durante el desarrollo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, un evento de máxima exigencia donde el deportista demostró una gran performance que le permitió ubicarse entre los mejores exponentes de la competencia y alcanzar el segundo lugar del podio continental.

La exigencia de la prueba coronó a los máximos referentes de la disciplina a nivel global. En esta oportunidad, la medalla de oro quedó en manos del colombiano Brayan Carreño, reconocido ampliamente como un múltiple campeón mundial de la especialidad, ratificando el nivel de competitividad que caracterizó al certamen en tierras santafesinas.

El camino al podio y el antecedente en Buenos Aires

La destacada presencia de Facundo Nieva Biza en los Odesur 2026 no representa un hecho aislado, sino la continuidad de un proceso de altísimo rendimiento competitivo. Su arribo a esta cita internacional se produce directamente después de su consagración previa en el Panamericano de Patín Artístico, el cual tuvo como escenario el Parque Olímpico de la provincia de Buenos Aires durante el mes de julio.

Durante aquel certamen continental disputado en territorio bonaerense, el patinador capitalino ya había dado muestras de su jerarquía internacional al quedarse con el primer puesto en la modalidad de Free Dance. En dicha ocasión, firmó una actuación brillante que sacudió el panorama de la disciplina al lograr superar al múltiple campeón mundial, el colombiano Brayan Carreño, estableciendo un antecedente directo que anticipaba su protagonismo en la actual cita de los Juegos Suramericanos.