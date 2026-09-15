Mac Allister brilló y Liverpool eliminó al Tottenham de la Carabao Cup

Liverpool venció 3 a 1 al Tottenham en Anfield y se clasificó a la cuarta ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, en una jornada que dejó un brillo especial para Alexis Mac Allister, quien ganó el duelo de argentinos frente a Marcos Senesi con gol y asistencia.

Aunque el conjunto dirigido por Roberto De Zerbi dominó la pelota al inicio y exigió al arquero Giorgi Mamardashvili con un aviso de Lucas Bergvall, los locales abrieron la cuenta a los 21 minutos tras un mal despeje que capitalizó Mac Allister.

En el complemento, el volante de la Selección argentina asistió a Cody Gakpo a los 54' para el 2 a 0 parcial.

Conor Gallagher descontó de cabeza a los 69' tras un córner de Mateus Fernandes y encendió la recta final con atajadas clave de Mamardashvili ante James Maddison y de Martin Dúbravka del otro lado.

Sin embargo, a los 91', Dominik Szoboszlai sentenció el 3-1 definitivo con un misil desde afuera del área a pase de Gakpo.

En el otro cruce de la jornada, el Arsenal selló su clasificación a octavos de final tras superar 4-2 al Ipswich Town en Portman Road.

La gran figura de la cancha fue la joya de 16 años Max Dowman, autor de un doblete histórico que lo convirtió en el segundo jugador de esa edad en marcar dos goles para un equipo de Premier League, hito que igualó la marca de Wayne Rooney.

Noni Madueke y Mikel Merino completaron los tantos del equipo de Mikel Arteta, mientras que Anis Mehmeti y Chuba Akpom descontaron para el local.

Resultados de la Copa de la Liga de Inglaterra: