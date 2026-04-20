Agostina Hein hizo historia: nueve oros y un dominio absoluto en los Suramericanos de la Juventud

Agostina Hein protagonizó una de las actuaciones más destacadas de los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá 2026. La nadadora de Campana, de 17 años y una de las abanderadas de la delegación argentina, cerró su participación con una marca inédita: nueve medallas doradas en nueve pruebas, además de una medalla plateada, consolidándose como la atleta más ganadora de toda la cita.

El broche final de su participación llegó este domingo, en la última jornada de competencia, donde volvió a subirse a lo más alto del podio en dos pruebas exigentes: los 200 metros mariposa y los 400 metros libre. Con estos resultados, completó un recorrido prácticamente perfecto en el certamen.

Las últimas conquistas

La jornada final comenzó con la final de los 200 metros mariposa. Allí, Hein se impuso con un tiempo de 2m10s95, estableciendo un nuevo récord del campeonato. La marca mejoró ampliamente los 2m14s50 que había registrado Delfina Pignatiello en Santiago de Chile 2017 y la dejó a apenas 15 centésimas del récord argentino absoluto de Georgina Bardach, fijado en 2m10s80 en noviembre de 2018.

En esa prueba, la argentina fue escoltada por la peruana Yasmin Silva, quien finalizó a 2s97, y por la brasileña Ana Julia Aguiar, tercera a tres segundos. Además, Hein logró bajar en casi dos segundos su mejor registro previo en la distancia, que era de 2m12s86 en junio del año pasado, y quedó cerca del récord sudamericano de 2m09s22, vigente desde mayo de 2017 y en poder de Joanna Maranhão.

Tras un breve descanso, volvió a competir en los 400 metros libre. En esa prueba, mostró un inicio muy fuerte y, tras los primeros 200 metros, estaba 1s65 por debajo del récord argentino absoluto de Pignatiello, que es de 4m06s61. Sin embargo, el desgaste acumulado se hizo sentir en el tramo final. Terminó con un tiempo de 4m09s57, lo que no le permitió quebrar la marca nacional, pero sí establecer un nuevo récord del campeonato.

El resultado, de todas formas, fue contundente: superó ampliamente a sus rivales. Su compatriota Malena Santillán fue segunda con 4m16s53, mientras que la brasileña Manuela Scaldini quedó tercera con 4m18s26.

Un recorrido perfecto desde el inicio

La cosecha de Hein en Panamá había comenzado el jueves, con una jornada inicial que ya anticipaba su dominio. En ese primer día, consiguió dos medallas doradas y estableció dos récords sudamericanos:

800 metros libre: 8m22s01, nueva plusmarca sudamericana, superando los 8m23s98 de María Fernanda Costa.

8m22s01, nueva plusmarca sudamericana, superando los 8m23s98 de María Fernanda Costa. 200 metros medley: 2m10s82, batiendo el récord de 2m11s24 de Joanna Maranhão.

Apenas 25 minutos después de su primera final, volvió a competir y volvió a ganar. Además, cerró ese día con otra victoria en la posta 4x100 libre mixta.

El viernes continuó ampliando su dominio. Ganó los 200 metros libre con un tiempo de 1m58s79, estableciendo un nuevo récord argentino al mejorar su propia marca por tres centésimas. Más tarde, sumó otro oro en la posta 4x100 combinada, junto a Cecilia Dieleke, Liz Dos Santos y Laila Chain, con un tiempo de 4m11s42, superando a Brasil (4m14s26) y Venezuela (4m24s86).

El sábado, Hein volvió a destacarse con dos nuevas victorias:

100 metros mariposa: 58s96, quedando a solo 14 centésimas de su récord nacional.

58s96, quedando a solo 14 centésimas de su récord nacional. Posta 4x100 libre: oro con Argentina, con un tiempo de 3m48s11.

Liderazgo absoluto en el medallero

Con estas actuaciones, Hein alcanzó un total de nueve medallas doradas, lo que la convirtió en la máxima medallista de los Juegos, superando por dos títulos al nadador brasileño Davi Vallim. Además, sumó una medalla plateada en la posta 4x100 combinada mixta, donde Argentina finalizó detrás de Brasil.

Una proyección consolidada

El desempeño en Panamá se suma a una trayectoria reciente marcada por logros sostenidos. En marzo, Hein había obtenido una medalla de plata en los 400 medley y dos bronces en los 200 medley y 400 libre en la Pro Swim Series de Westmont, en Estados Unidos.

Durante el año anterior, también había acumulado resultados destacados: se consagró campeona mundial juvenil en 400 medley, con récord sudamericano incluido, y sumó una medalla de plata en los 800 libre en ese mismo torneo. Además, cerró 2026 con 41 medallas doradas en pruebas individuales y nueve récords argentinos en su poder.

El salto hacia una nueva etapa

La participación en Panamá marca el cierre de su etapa en la categoría junior. Tras estos Juegos, Hein dará el salto a la categoría mayores, con la mirada puesta en un objetivo mayor: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Otros desempeños destacados

La jornada final también tuvo otra actuación relevante para la delegación argentina. Laila Chain, de 14 años, se consagró en los 50 metros libre con un tiempo de 25s78, estableciendo un nuevo récord del campeonato.

La nadadora porteña cerró su participación con un total de seis medallas:

Dos oros: 50 libre y relevo 4x100 medley femenino

50 libre y relevo 4x100 medley femenino Cuatro platas: 50 y 100 espalda, 100 mariposa y 200 medley

Su desempeño se sumó al protagonismo argentino en la pileta panameña, en una jornada en la que el equipo nacional volvió a destacarse.

En ese contexto, la actuación de Agostina Hein se erige como el punto más alto de los Juegos, con una combinación de récords, medallas y regularidad que la posiciona como la figura central de la competencia y una de las principales promesas de la natación argentina.