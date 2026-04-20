Martínez Quarta, tras la polémica del Superclásico: "Lo vieron todos"

Lucas Martínez Quarta expresó su bronca tras la derrota 1-0 de River Plate frente a Boca Juniors, en una nueva edición del Superclásico que volvió a generar debate entre los hinchas de todo el país.

Sobre el final del encuentro, los futbolistas del conjunto millonario reclamaron un empujón de Lautaro Blanco dentro del área. Tras el partido, el defensor habló en zona mixta y dejó su postura sobre la jugada.

"Blanco no tiene intención de jugar la pelota. Va directo a chocarme y estoy de espaldas. No puedo ir a buscarla. Lo vieron todos", afirmó.

El zaguero también apuntó al sistema de asistencia arbitral. "Desde el VAR tendrían que haber llamado. No sé si los dichos de la semana, que salieron a hablar, habrán condicionado algo. Quiero creer en la buena fe y que no fue así. A Darío Herrera lo respeto y los errores son humanos", agregó.

Cuando el árbitro marcó el final del partido, varios jugadores de River lo rodearon para reclamarle la decisión. En ese intercambio, Martínez Quarta le expresó: "Me extraña de vos que vas a ir al Mundial. Siempre lo mismo. No me deja jugar la pelota, es penal". La respuesta del juez fue breve: "No, Chino, vos sabés que no".