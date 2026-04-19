Colapinto celebró el triunfo de Boca antes de su show en Buenos Aires

A una semana de su exhibición histórica en el país, Franco Colapinto celebró la victoria de Boca Juniors ante River Plate en el Superclásico.

El piloto de Alpine siguió el partido desde su casa y, tras el final, compartió una historia en su cuenta de Instagram con una imagen del resultado. En la foto se observan los distintos cascos que utilizó a lo largo de su carrera, entre ellos el que usó en Williams y los actuales de Alpine.

Al festejo le sumó emojis de un corazón azul, otro amarillo y una corona, en clara alusión al triunfo xeneize antes del esperado evento que protagonizará en Buenos Aires.