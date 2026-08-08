Agustín Tapia y Arturo Coello van por otro título en la final del London P1

El catamarqueño Agustín "Pollito" Tapia y el español Arturo Coello volvieron a meterse en una final del circuito Premier Padel. La pareja número uno del mundo derrotó por 6-3 y 6-2 a Paquito Navarro y Martín Di Nenno y avanzó a la definición del London P1.

De esta manera, Tapia volverá a disputar una final luego de haber quedado fuera de la definición del torneo de Pretoria. En Londres, los números uno mostraron un sólido rendimiento y resolvieron el partido en dos sets.

Tapia y Coello dominaron la semifinal

El comienzo del encuentro fue favorable para Paquito Navarro y Martín Di Nenno, que consiguieron un quiebre inicial y tomaron la iniciativa.

Sin embargo, la reacción de Coello y Tapia fue inmediata. Los números uno recuperaron el break y comenzaron a imponer su ritmo, con mayor velocidad y precisión en sus golpes.

Una nueva ruptura les permitió ponerse 5-2 y encaminar el primer set, que finalmente quedó en sus manos por 6-3.

En el segundo parcial, la pareja mantuvo la intensidad. Un quiebre en el quinto juego comenzó a marcar diferencias y otra ruptura terminó de inclinar definitivamente el partido.

Con un juego agresivo, preciso y con pocos errores, Tapia y Coello cerraron el segundo set por 6-2 y sellaron su clasificación a la final.

Galán y Chingotto también remontaron

Del otro lado de la definición estarán Alejandro Galán y Federico Chingotto, quienes tuvieron que trabajar mucho más para conseguir su lugar en la final.

Los números dos enfrentaron a Juan Lebrón y Leo Augsburger en una semifinal cambiante, que terminó con victoria por 7-6 y 6-3.

Lebrón y Augsburger comenzaron mejor y llegaron a tener oportunidades para quedarse con el primer set. Sin embargo, Galán y Chingotto lograron sostenerse en los momentos decisivos y llevaron la definición al tie break.

Allí, la experiencia de la pareja número dos fue determinante para quedarse con el parcial por 7-6.

El segundo set comenzó nuevamente favorable para Lebrón y Augsburger, que llegaron a ponerse 3-0 después de conseguir dos quiebres consecutivos.

Pero Galán y Chingotto reaccionaron. Recuperaron una de las rupturas, igualaron el marcador y posteriormente volvieron a quebrar para pasar al frente.

A partir de ese momento, los números dos tomaron definitivamente el control y encadenaron seis juegos consecutivos para cerrar el partido por 7-6 y 6-3.

Una final entre las dos mejores parejas

El Premier Padel London P1 tendrá así una definición entre las dos principales parejas del circuito: Arturo Coello y Agustín Tapia, frente a Alejandro Galán y Federico Chingotto.

Para Tapia será una nueva oportunidad de conquistar un título y volver a demostrar por qué junto a Coello conforma una de las parejas más dominantes del pádel mundial.

La final se disputará este domingo 9 de agosto, no antes de las 16, hora local de Londres.

Para Catamarca, la atención estará puesta nuevamente en Agustín Tapia, que buscará sumar otro título a una carrera que ya lo convirtió en una de las grandes figuras del pádel internacional.