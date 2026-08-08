Catamarca debutó con triunfo ante Salta en el Argentino U13

La selección catamarqueña de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca tuvo un debut con victoria en el Campeonato Argentino de Federaciones de la Confederación Argentina de Básquetbol.

En el club 9 de Julio de Salta, el combinado catamarqueño de la categoría U13 se impuso por 84-65 ante el seleccionado local, en el primer encuentro correspondiente al Grupo NOA de la Fase 1.

El partido comenzó cuesta arriba para Catamarca, que cerró el primer cuarto abajo por 23-14. Sin embargo, el equipo logró reaccionar rápidamente y comenzó a dominar el desarrollo del encuentro.

Catamarca ganó el segundo cuarto por 21-15, el tercero por 20-14 y cerró el partido con una contundente diferencia de 29-13 en el último período.

Pedro Ruarte, la figura del partido

El máximo anotador del seleccionado catamarqueño fue Pedro Ruarte, quien tuvo una destacada actuación con 38 puntos, además de aportar 16 rebotes, 5 recuperos y 2 tapas.

También tuvo una actuación destacada Santino Lallana, quien alcanzó un doble-doble con 12 puntos y 10 rebotes.

Próximo partido ante Santiago del Estero

El seleccionado catamarqueño volverá a presentarse este sábado a las 20, nuevamente en el club 9 de Julio de Salta.

Su próximo rival será Santiago del Estero, en un nuevo compromiso por el Grupo NOA de la Fase 1 del Campeonato Argentino de Federaciones.