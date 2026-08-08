La AFA dispuso un minuto de silencio y brazaletes negros por la muerte de Jorge Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó sus condolencias por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi, y anunció una serie de medidas de homenaje que alcanzarán a los partidos de todas las categorías del fútbol argentino.

Según informó la mesa ejecutiva de la entidad, antes del inicio de cada partido se realizará un minuto de silencio en señal de duelo. Además, los árbitros, jugadores y cuerpos técnicos utilizarán brazaletes negros durante los encuentros.

La AFA también dispuso que las banderas de sus instalaciones permanezcan a media asta hasta el viernes 14 de agosto, como muestra de respeto por el fallecimiento.

El comunicado de la AFA

En el comunicado, la entidad manifestó: "Lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi".

Además, señaló que, "en su memoria", se realizará el minuto de silencio previo a todos los partidos de las distintas categorías y se utilizará el brazalete negro por parte de los planteles arbitrales, jugadores y cuerpos técnicos.

La AFA también expresó su acompañamiento a la familia Messi: "En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto".

El boletín oficial publicado por la AFA. (Foto: AFA)

El fútbol argentino acompañó a Lionel Messi

La muerte de Jorge Messi generó muestras de acompañamiento en distintas instituciones del fútbol argentino.

Newell's, Rosario Central, River, Barracas Central y Defensa y Justicia, entre otros clubes, difundieron mensajes de condolencias y expresaron su apoyo a Lionel Messi y a toda su familia ante la pérdida.

Con las medidas anunciadas por la AFA, el fútbol argentino también rendirá homenaje al padre del capitán de la Selección argentina durante los próximos partidos.

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