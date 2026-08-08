El fútbol argentino despidió a Jorge Messi y acompañó a Lionel en su dolor

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó muestras de acompañamiento y solidaridad en distintos sectores del fútbol argentino. Tras conocerse la noticia, varios clubes utilizaron sus redes sociales para enviar sus condolencias al capitán de la Selección argentina y a toda su familia.

Entre las instituciones que expresaron públicamente su pesar estuvieron Newell's, Rosario Central, Barracas Central y Defensa y Justicia, además de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Rosario Central, clásico rival de Newell's —club del que Jorge Messi era simpatizante—, publicó un mensaje de acompañamiento: "Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento".

Por su parte, Defensa y Justicia también manifestó su apoyo al futbolista y a sus allegados: "Le enviamos toda nuestra fuerza y nuestro cariño a Lionel Messi y a toda su familia".

La Liga Profesional de Fútbol se sumó a las muestras de pesar con un mensaje dirigido al capitán argentino: "En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!".

Los mensajes de los clubes argentinos para despedir a Jorge Messi (Fuente: X)

El fútbol argentino acompañó a Lionel Messi

Jorge Messi falleció este sábado a los 68 años en Rosario, donde permanecía internado en un sanatorio y recibía atención médica en el marco de una enfermedad prolongada.

Padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge tuvo un papel central en la vida personal y profesional del capitán argentino. Durante los primeros años de la carrera de Lionel fue su principal acompañante y posteriormente asumió también un rol fundamental como representante.

La noticia generó repercusión internacional y múltiples muestras de afecto hacia Lionel Messi, quien atraviesa un momento de profundo dolor junto a sus familiares y seres queridos.

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