Agustín Tapia volvió a reinar en Roma y conquistó el Italy Major junto a Arturo Coello

Agustín "El Pollito" Tapia y el español Arturo Coello se consagraron campeones del BNL Italy Major Premier Padel 2026 tras vencer en una vibrante final a Alejandro Galán y Federico Chingotto por 7-5 y 7-6(4), en Roma.

La conquista significó un desahogo para la pareja número uno del mundo, que volvió a celebrar un título después de tres meses y puso fin a una racha de cinco finales consecutivas sin poder levantar un trofeo.

El último campeonato obtenido por Tapia y Coello había sido el P2 de Cancún, en marzo. Desde entonces, habían disputado cinco definiciones sin éxito: cuatro derrotas ante la dupla integrada por Galán y Chingotto y una frente a Juan Lebrón y Leo Augsburger.

La final en la capital italiana tuvo además sabor a revancha. Apenas tres semanas atrás, en Buenos Aires, Galán y Chingotto habían superado con autoridad a los líderes del ranking mundial, que llegaron a Roma con la necesidad de recuperar confianza y reafirmar su dominio en el circuito.

Desde el inicio del encuentro, Tapia y Coello mostraron una versión mucho más sólida. En un primer set muy equilibrado, consiguieron un quiebre clave en el undécimo game para imponerse por 7-5 y tomar ventaja.

El segundo parcial mantuvo la intensidad. La pareja número uno logró un nuevo break y llegó a sacar para partido con el marcador 5-4 a su favor. Sin embargo, Galán y Chingotto reaccionaron y llevaron la definición al tie break.

En el momento decisivo, Tapia y Coello mantuvieron la concentración, jugaron con autoridad los puntos importantes y cerraron el desempate por 7-4 para sellar la victoria sin necesidad de disputar un tercer set.

Con este resultado, el catamarqueño y el español alcanzaron su tercer título de la temporada, rompieron una serie de cuatro derrotas consecutivas frente a Galán y Chingotto y ampliaron la ventaja en el historial entre ambas parejas, que ahora registra 22 triunfos para Tapia-Coello contra 13 de sus perseguidores.

La consagración adquiere un valor especial para Tapia, considerado una de las máximas figuras del deporte argentino y referente indiscutido del pádel mundial. El logro llega después de un período poco habitual de resultados adversos para una dupla que ha marcado una era en el circuito profesional.

Además, la final del Italy Major representó la vigesimotercera definición consecutiva disputada por Tapia y Coello, una muestra contundente de la regularidad y el nivel de excelencia que mantienen en la élite del pádel internacional.

Gracias a los 2.000 puntos obtenidos en Roma, ambos fortalecen su liderazgo en el ranking mundial y recuperan impulso de cara a la segunda mitad de la temporada.