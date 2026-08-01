Tigre dio el golpe en Avellaneda y le ganó a Racing por el Clausura

Tigre venció por 3 a 1 a un Racing dormido en el primer tiempo, en el estadio Presidente Perón en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

Los primeros dos goles provinieron de errores de la "Academia", a los 16 minutos Gonzalo Martínez con astucia robo una pelota y definió arriba de Cambeses, a los 26 Martín Garay remató desde fuera del área e Ignacio Russo en a los 6 del complemento, mientras que Duván Vergara le dio el descuento para los locales.

En la anterior fecha, Racing vino de un duro empate sin goles, contra Rosario Central en el "Gigante de Arroyito", mientras que Tigre venía de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana en los Play Off contra Nacional de Uruguay.

En el comienzo del partido Tigre arranco con mucha intensidad a diferencia que Racing que dormido y sin reacción ayudo a la contundencia de la visita.

En la tercera chance consecutiva de "El Matador" convirtió el primer gol en los pies y entusiasmo de Gonzalo "Pity" Martínez, quién fue figura del partido, le robo la pelota a Nazareno Colombo tras una presión intensa del equipo de Diego Dabove, con un tramo por recorrer remato arriba de Facundo Cambeses que no salió a achicar.

Anteriormente tuvo una el mismo "Pity" y un tiro en el palo derecho de Cambeses, por parte de Ignacio Russo.

Racing seguía "shockeado" y Tigre aprovecho, desde los pies y confianza por parte de Martín Garay desde fuera del área, el cual cae y pica delante del arquero de Racing que no puede evitar, a pesar de tocar la pelota, el 2-0 de la visita.

A los 45, le anularon el tercer gol a "Nacho" Russo por un toque en la mano, pese a estar pegada al cuerpo, la regla establece que debe ser invalidado si toca la mano sea o no intencional.

Pero en el complemento el hijo de ex entrenador Miguel Ángel Russo, tuvo su revancha y esta vez desde un centro preciso por parte del "Pity" Martínez, que tan solo tuvo que poner la parte interna del pie para darle el 3-0 a Tigre.

Posteriormente, la "Academia" reaccionó con el ingreso y descuento por parte del colombiano Duván Vergara pero sin mucha idea de juego, no pudo conseguir revertir la primera derrota del ciclo de Juan Pablo Vojvoda.

Luego del partido Adrián Maravilla Martínez afirmó: "nos vamos con bronca por fallar en los detalles", además felicito el partido de Tigre: "El rival jugo bien, aprovecharon los errores", también se refirió al inicio de la segunda etapa del 2026: "Hemos ganado los primeros partidos y esta es el primer partido malo, que les pasa a todos, no hay que hacer un gran problema por esto".

Por parte de Tigre consiguió su primera victoria en el torneo y su próximo partido será ante Belgrano para disputar el partido pendiente por la segunda fecha este miércoles cinco de agosto a partir de las 21:15.

Mientras que Racing deberá medirse ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de la Paternal, el domingo nueve de este mes.