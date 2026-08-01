Argentinos hizo valer el hombre de más, derrotó a Belgrano y tiene puntaje perfecto

Argentinos Juniors derrotó 1 a 0 a Belgrano de Córdoba, vigente campeón del futbol argentino, en condición de visitante en el estadio de Julio César Villagra por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

El gol del triunfo de "El Bicho" lo hizo Francisco Álvarez a los 47 del primer tiempo, con un cabezazo al segundo palo del arquero, Thiago Cardozo, luego de un centro por parte de su compañero Gabriel Florentín.

En la anterior fecha, Argentinos Juniors venía de golear por 3 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en la Paternal, mientras que Belgrano no disputó su encuentro ante Tigre porque este último jugó el partido de vuelta ante Nacional por Copa Sudamericana, su último partido fue en la primera fecha donde venció por 2-1 a Rosario Central.

El encuentro comenzó con más chances creadas por parte de "El Pirata" pero ninguna con contundencia, "El Bicho" tuvo una con Nicolás Oros con un remate que Thiago Cardozo embolso en sus manos.

A los 38 Franco "El Mudo" Vazquez fue expulsado, en primera instancia fue por doble amarilla, 11 minutos antes había sido amonestado; pero desde el VAR llamarón a Andrés Gariano para ratificar la roja pero de manera directa por un pisotón en el gemelo de Hernán López Muñoz.

Francisco Álvarez abrió el marcador a favor de "El Biho" a los 47 del primer tiempo, con un cabezazo al segundo palo del arquero, Thiago Cardozo, luego de un centro perfecto por parte de su compañero Gabriel Florentín.

En el comienzo del complemento le anularon un gol a Emiliano Viveros por un off-side previo, apenas con el hombro, por parte de Gastón Verón.

Más tarde el arquero de Argentinos, Brayan Cortés impidió el empate del equipo local, al atajarle remate cruzado y fuerte de Lucas "Chino" Zelarayán.

Su par, Cardozo de "El Pirata" fue clave para que los de Paternal no aumentara el resultado y de esta manera se convierta en el primero de la Zona B con 9 puntos luego de ganar los tres primeros partidos del campeonato.

El próximo partido para Argentinos Juniors será ante Racing el viernes 7/ 8 en el estadio Diego Armando Maradona, en Paternal, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Mientras que Belgrano de Córdoba deberá visitará a Tigre en el estadio Victoria José Dellagiovanna, en Victoria, el miércoles 5 de agosto por el postergado de la segunda fecha.