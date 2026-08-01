Estudiantes goleó a Defensa y Justicia y consiguió su primera victoria

Estudiantes de La Plata goleo por 3 a 0 a Defensa y Justicia y sumó sus primeros 3 puntos en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

Los goles del triunfo los hicieron Guido Carrillo a los 9 minutos, Ezequiel Piovi y Tomás Palacios, los tres tantos realizados en el primer tiempo, además Fernando Muslera le atajó un penal a David Barbona que le daba el descuento a "El Halcón de Varela".

En la anterior fecha, Estudiantes venía de no jugar debido a la postergación del encuentro frente a Boca, debido a que este último jugó la vuelta en los Play Off de la Copa Sudamericana, su último encuentro fue en la primera fecha con derrota por 2-0 ante Independiente en Avellaneda, mientras que Defensa venía de ganarle a Deportivo Riestra por 2-1 em condición de local.

En la primera parte, el "Pincha" comenzó mucho mejor, al firmar la apertura del marcador por parte de Guido Carrillo a los 9 minutos, con un gol de cabeza tras un centro de Eric Meza desde la derecha.

Minutos más tarde, Ezequiel Piovi marco de manera cruzada en un golazo tras una excelente jugada entre el mismo jugador y Tiago Palacios con una pared al borde del área de "El Halcón".

A los 35, Tomás Palacios se encontró con la pelota tras un rebote en el área producido por un centro desde un tiro libre realizado por Joaquín Tobio Burgos.

En el complemento, con ventaja de tres goles, el encuentro continuó siendo dominado por el local, pero Defensa siguió en busca del descuento, por esa razón quedo en descubierto en algunas contras por parte de Estudiantes que se perdió de la más clara con Fabricio Pérez que luego de una corrida desde mitad de cancha en solitario se quedó sin energía para rematar con fuerza y precisión.

A los 38, la visita consigue un penal por falta de parte de Santiago Núñez hacia Fernando Román, el cual fue atajado por Fernando Muslera penal a David Barbona que le daba el descuento a "El Halcón de Varela".

En la última, el "Pincha" convertía el cuarto gol con Brian Aguirre, pero por decisión del VAR lo anuló, por manó del mismo jugador.

El próximo partido de Estudiantes de La Plata será retomar el partido postergado ante Boca de la segunda fecha, este miércoles a partir de las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán debido al mantenimiento de la "Bombonera".

Mientras que en el próximo partido de Defensa y Justicia deberá medirse frente a Newell´s Old Boys en el estadio Norberto Tito Tomaghello, en Florencio Varela por la cuarta fecha del torneo Clausura.