Alarma en la Selección: Enzo Fernández sintió una molestia y pidió el cambio

La preocupación se instaló de inmediato en la órbita de la Selección Argentina tras la salida anticipada de Enzo Fernández durante la derrota del Chelsea por la mínima ante Manchester United, en el marco de la trigésimo tercera fecha de la Premier League. El mediocampista, que había recuperado la titularidad, protagonizó una escena inquietante sobre el cierre del encuentro.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el ex jugador de River quedó tendido en el campo de juego con visibles gestos de dolor en su pierna derecha, luego de intentar disputar una pelota aérea en ataque. La secuencia, breve pero elocuente, encendió las alarmas tanto en su club como en el seleccionado nacional.

A pesar del impacto inicial, Fernández logró retirarse por sus propios medios. Sin embargo, las molestias evidentes con las que abandonó el terreno de juego dejaron un manto de incertidumbre que no pasa desapercibido en un contexto especialmente sensible.

Un calendario que no da respiro

El momento en el que se produce este episodio agrava la preocupación. A pocas semanas del Mundial 2026, cualquier inconveniente físico adquiere una dimensión mayor. En este escenario, el entrenador Lionel Scaloni ya enfrenta otra situación delicada: la lesión de Cristian Romero, que también generó inquietud en la estructura de la "Albiceleste".

La posible baja o merma física de Fernández podría alterar significativamente los planes del cuerpo técnico. Su rol en el mediocampo lo posiciona como una pieza clave, tanto en la generación de juego como en el equilibrio táctico del equipo.

Desde el entorno del futbolista se aguardan los estudios médicos que permitan determinar la gravedad de la lesión. Este proceso será determinante no solo para definir su disponibilidad inmediata, sino también para proyectar su participación en los compromisos internacionales venideros.

🚨 ALERTA MUNDIAL: ENZO FERÁNDEZ PIDIÓ EL CAMBIO SOBRE EL FINAL DE CHELSEA - MANCHESTER UNITED.



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Contexto deportivo y tensiones internas

El partido ante Manchester United no fue uno más para Fernández. Este encuentro marcó su regreso al equipo tras una sanción interna impuesta por el entrenador Liam Rosenior. La medida disciplinaria había sido tomada luego de las declaraciones del mediocampista sobre una posible salida al Real Madrid, un episodio que dejó secuelas en la dinámica interna del plantel.

Si bien fue reincorporado y volvió a la titularidad, Fernández no recuperó la cinta de capitán. Este rol quedó en manos de Moisés Caicedo, en lo que se interpreta como una señal clara de que la relación entre el jugador y el cuerpo técnico aún atraviesa un momento de tensión.

Este contexto añade una capa adicional de complejidad a la situación actual. La lesión no solo impacta desde lo físico, sino que también se inscribe en un escenario de reconstrucción de vínculos dentro del equipo.

Datos clave del episodio

Partido: Chelsea vs. Manchester United

Competencia: Premier League (fecha 33)

Resultado: Derrota del Chelsea por la mínima

Situación: Enzo Fernández volvió a la titularidad Salió lesionado sobre el final del encuentro Dolor en la pierna derecha tras disputar una pelota aérea

Estado: Se retiró por sus propios medios Presentó molestias evidentes Se aguardan estudios médicos



Un compás de espera cargado de incertidumbre

La situación de Enzo Fernández abre un compás de espera en múltiples frentes. Para el Chelsea, representa una posible baja en un tramo decisivo de la temporada. Para la Selección Argentina, implica una preocupación concreta de cara a la máxima cita del fútbol internacional.

En un calendario donde cada detalle cuenta, las próximas horas serán determinantes. Los estudios médicos no solo definirán el alcance de la lesión, sino también el impacto que esta pueda tener en la planificación deportiva tanto a nivel de clubes como de selecciones.

La escena final del mediocampista abandonando el campo, entre gestos de dolor y bajo la mirada atenta de todos, sintetiza el momento: una mezcla de incertidumbre, expectativa y preocupación que mantiene en vilo a todo el entorno del fútbol argentino.