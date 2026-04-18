En la previa del Superclásico, hinchas de Boca fueron agredidos desde un edificio cercano al Monumental

En la antesala del Superclásico, los hinchas de Boca fueron al Estadio Obras a ver la semifinal de la Champions América de básquet ante el Flamengo. Mientras cantaban por el Xeneize y esperaban entrar al recinto vivieron un momento inesperado que confirmó la temperatura con la que se vive la previa del partido del domingo.

Es que desde uno de los edificios ubicados frente a Obras, en las adyacencias del Monumental, comenzaron a tirarles hielos para tratar de callarlo.

Si bien los agresores no se identificaron con River, la escena hace suponer una relación directa con el partido más esperado del fútbol argentino, que se jugará mañana desde las 17:00 en Núñez, con arbitraje de Darío Herrera.

Boca avanzó a la final de la Champions League Américas

El equipo de Nicolás Casalánguida le ganó ampliamente al Flamengo por 81-58 y jugará la final del torneo ante el Sesi Franca, otro equipo de Brasil que eliminó a Nacional de Uruguay.

Los detalles del megaoperativo de seguridad para el Superclásico

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad desplegará este domingo un amplio operativo para el Superclásico, que se jugará desde las 17:00 en el estadio Monumental por la 15° fecha del Torneo Apertura. En total, habrá más de mil efectivos afectados, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento.

Además de la Policía de la Ciudad, participarán agentes de Tránsito, fiscalizadores de Espacio Público, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).

Las puertas del estadio se abrirán a las 14:00, tres horas antes del inicio del partido. Por eso, las autoridades recomendaron a los hinchas llegar con anticipación para evitar demoras y aglomeraciones en los ingresos. También se habilitarán accesos exclusivos para grupos familiares en distintos sectores.