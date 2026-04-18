Gimnasia superó a Estudiantes de Río Cuarto y se metió en zona de clasificación

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó este sábado por 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura.

El único grito de la tarde llegó a través de Marcelo Torres, quien en el final de la primera etapa se hizo cargo de un penal para poner en ventaja al "Lobo".

El local mostró una sólida versión defensiva durante el complemento, logrando neutralizar los intentos del "León Córdobes" que, pese a los cambios introducidos por Gerardo Acuña, no logró vulnerar el arco custodiado por Nelson Insfrán.

El trámite del partido fue de mayor a menor en cuanto a intensidad. Mientras que el conjunto platense buscó ampliar la diferencia mediante contragolpes liderados por sus delanteros, la visita apeló al juego aéreo y a la media distancia de Mateo Bajamich. Sin embargo, la seguridad de la última línea tripera fue determinante para mantener la valla invicta en el Bosque.

Con este resultado, Gimnasia logra escalar posiciones en la tabla y se metió en puestos de playoffs (7.º) con seis partidos ganados, dos empates y seis derrotas, mientras que Estudiantes (RC) sigue sin ganar en el certamen y está último con 5 unidades.

Por la próxima fecha, aunque falta que se juegue el suspendido de la fecha 9, el "Lobo" visitará a Belgrano; por otro lado, el elenco cordobés viajará a Rosario para jugar contra Rosario Central.