Irán dijo que todo buque que se acerque al estrecho de Ormuz será "tomado como objetivo"

La tensión en el golfo Pérsico volvió a escalar este sábado tras una advertencia categórica de la Guardia Revolucionaria de Irán, que señaló que cualquier embarcación que intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada "colaboradora del enemigo" y, en consecuencia, un objetivo militar. La declaración, difundida a través de Sepah News, el sitio oficial del cuerpo militar ideológico iraní, se inscribe en un contexto de recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

El mensaje no solo implica una amenaza directa, sino que también redefine las condiciones de navegación en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta. En el comunicado, las autoridades iraníes instaron a todos los buques, tanto comerciales como militares, a no abandonar sus posiciones de fondeo en el golfo Pérsico y el mar de Omán, consolidando así una estrategia de control territorial en aguas clave.

El rol del Consejo Supremo y la dimensión política

En paralelo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán reforzó la postura oficial al asegurar que mantendrá el control del estratégico paso marítimo "hasta la conclusión definitiva de la guerra". Esta afirmación subraya la intención de Teherán de sostener su influencia en el estrecho de Ormuz como un elemento central de su estrategia geopolítica.

El organismo también indicó que se encuentra evaluando nuevas propuestas presentadas por Estados Unidos, lo que introduce un componente diplomático en medio de la escalada. Sin embargo, según informó la agencia iraní Tasnim, el Consejo advirtió que mientras continúe lo que considera un bloqueo naval estadounidense sobre un puerto iraní, la situación será interpretada como "una violación del alto el fuego".

Este punto resulta crítico, ya que, de confirmarse esa interpretación, se habilitaría una nueva fase de represalias, ampliando el conflicto y elevando el riesgo de confrontación directa en la región.

La "flota mosquito" y la guerra asimétrica

La amenaza iraní se produjo luego de un ataque contra un buque mercante en el estrecho de Ormuz, un episodio que volvió a poner en primer plano la denominada "flota mosquito". De acuerdo con el New York Times, dos cañoneras participaron del incidente, en una operación caracterizada por el uso de pequeñas embarcaciones rápidas para hostigar a naves comerciales y militares.

Especialistas señalan que, pese a que Estados Unidos sostiene haber debilitado de manera significativa la flota convencional iraní, la Guardia Revolucionaria mantiene operativas estas unidades ligeras, que constituyen el núcleo de su estrategia de guerra asimétrica.

Entre las características de estas embarcaciones se destacan:

Equipamiento con ametralladoras pesadas

Uso de granadas propulsadas por cohete

Capacidad para desplegar misiles

Integración de drones en operaciones tácticas

Este enfoque permite a Teherán compensar su inferioridad naval frente a potencias occidentales, explotando las particularidades geográficas del estrecho de Ormuz para mantener una capacidad de disuasión efectiva.

Un punto neurálgico para la economía global

El estrecho de Ormuz no es solo un enclave estratégico militar, sino también un nodo crítico para el comercio energético mundial. Por sus aguas transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializa a nivel global en condiciones normales.

Cualquier interrupción prolongada del tráfico marítimo en esta zona tendría consecuencias inmediatas:

Alteraciones en los mercados energéticos internacionales

Incremento en los precios del petróleo y el gas

Impacto directo en la economía global

La centralidad de este corredor convierte cada incidente en un factor de riesgo sistémico, capaz de trascender el ámbito regional.

Respuesta internacional y clima de incertidumbre

En respuesta a las advertencias de Teherán, Estados Unidos reiteró que el paso marítimo continúa operativo y bajo vigilancia. Sin embargo, el aumento de incidentes ha llevado a compañías navieras internacionales a extremar las medidas de seguridad.

En algunos casos, estas empresas han optado por suspender temporalmente el tránsito de sus buques por la zona, una decisión que refleja el creciente nivel de incertidumbre y el temor a nuevas escaladas.

Este escenario refuerza un clima de inestabilidad en Medio Oriente, donde cada movimiento estratégico adquiere una dimensión global. La combinación de amenazas directas, capacidades militares no convencionales y la importancia económica del estrecho de Ormuz configura un panorama en el que el riesgo de un enfrentamiento directo se vuelve cada vez más tangible.