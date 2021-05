Alerta en Boca: Cristian Medina dio positivo de Covid-19

El volante de Boca Juniors Cristian Medina dio positivo en coronavirus tras los testeos realizados al plantel, informó el club, y no estará en el partido del miércoles contra The Strongest, de Bolivia, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores.



"El plantel de Miguel Russo se sometió a los test PCR de rigor y, salvo el jugador Cristian Medina, que dio positivo de covid presentando un nexo epidemiológico familiar, el resto fueron todos negativos y están a disposición del DT", informó oficialmente el club en un parte médico a través de sus redes sociales.



La aclaración sobre el nexo epidemiológico del caso de Medina trae, en principio, cierta tranquilidad: en Boca hubo un especial interés en los testeos realizados al plantel juego del superclásico con River Plate, que tiene más de 20 jugadores contagiados.



En el clásico, jugado en la Bombonera el domingo 16, River presentó varios futbolistas que luego dieron positivo en los testeos, como Leonardo Ponzio, José Paradela y Fabrizio Angileri.



Medina jugó los cinco partidos de Boca en la actual Libertadores: cuatro como titular y el restante ingresando desde el banco.



Mientras tanto, el plantel de Boca practicó la mañana el vernes en el predio de Ezeiza y ante la suspensión del fútbol local por decisión de la AFA en el marco de la segunda ola en la pandemia de coronavirus, el objetivo ahora es ganarle a The Strongest de Bolivia para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.



Boca debía enfrentar este domingo a Racing en San Juan por semifinales de la Copa de la Liga Profesional, pero el fútbol argentino no tendrá actividad hasta el 30 de mayo inclusive, ya que la AFA resolvió hoy acompañar las medidas del Gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus.



El plantel boquense, antes del entrenamiento, se realizó el testeo PCR previsto para jugar ante Racing.



En el predio que Boca tiene en Ezeiza, los futbolistas que ayer igualaron sin goles contra Barcelona de Ecuador realizaron ejercicios regenerativos, y el resto del plantel realizó fútbol en espacios reducidos.



El club resolvió que el plantel practique en forma normal desde hoy hasta el día del encuentro como local con The Strongest, aunque cabe destacar que todavía no esta confirmado por parte de la Conmebol si el Gobierno argentino autorizará a que se juegue en Buenos Aires, aunque la dirigencia boquense piensa que no habrá inconvenientes.



Por las dudas, esta mañana -al conocer la medida que suspendió el fútbol local- los integrantes de la secretaría de fútbol "xeneize" empezaron a gestionar algún lugar para albergarse en Montevideo o en Asunción.



Para el partido ante el conjunto boliviano, al que Boca derrotó por 1-0 en la altura de La Paz, volverían varios de los titulares que ayer estuvieron en el banco y jugaron solo unos minutos.



Entre ellos, el volante colombiano Edwin Cardona, quien tendría la chance -ahora sin el partido de Racing en el medio- de poder ser nuevamente titular en el encuentro en el que Boca se jugará la clasificación a octavos de final de la Libertadores.



Boca (7) recibirá a The Strongest de local el próximo miércoles desde las 21 por la última fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, que lidera Barcelona de Guayaquil con 10 puntos, mientras que Santos de Brasil y el equipo boliviano tienen 6 unidades.



En otro orden, la dirigencia podría aplicar una sanción económica al delantero Sebastián Villa por haber festejado su cumpleaños con más de 10 personas presentes y sin los protocolos establecidos por la pandemia de Covid-19.