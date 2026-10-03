Argentina aplastó a Burkina Faso en la previa a la despedida de Messi

La Selección Argentina goleó sin sobresaltos por 7 a 0 a su par de Burkina Faso en el Estadio El Monumental en el marco del segundo encuentro amistoso que disputan por la Fecha FIFA.

Con los goles de Lautaro Martínez, Moumouni Diallo en contra, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz y Julián Álvarez, todos en el primer tiempo, y Franco Mastantuono y Giuliano Simeone en el segundo tiempo, Argentina no sufrió en ningún momento y cerró su segundo partido con una goleada ante su gente en Buenos Aires.

El encuentro se abrió rápido, a los cuatro minutos, cuando un defensor del equipo africano pisó a Agustín Giay dentro del área y el chileno José Cabero dio penal.

Martínez no pudo convertir desde los doce pasos ya que lo atajó el arquero Razak Guira pero sí pudo en el rebote para el 1 a 0.

Unos minutos más tarde, a los ocho, Giay entró en el área y dio el pase atrás que rebotó en la pierna del defensor Diallo, quien con toda la mala fortuna la metió en su arco para el 2 a 0.

Para los 12 minutos, con una Argentina completamente protagonista, una jugada colectiva dentro del área con Lautaro, Prestianni capturó una pared sin resistencia y la metió cruzada abajo para el 3 a 0.

Tras un gran pase a Alexis Mac Allister, a los 35 minutos de la primera etapa, Paz le ganó la espalda a todos y definió entre las piernas del arquero para el 4 a 0.

Ya sobre el final de los primeros 45 minutos, a los 36, Álvarez recibió un pase a Prestianni y definió sin complicaciones para el 5 a 0 lapidario.

Ya en el segundo tiempo, a los 13 minutos, Argentina dominó con una subida de Facundo Medina que centró para Lautaro, este controló y se la cedió a Mastantuono para el 6 a 0.

En el cierre del duelo, Valentín Barco metió un centro pasado y Simeone, de cabeza, puso el 7 a 0 definitivo.

Argentina tendrá su último compromiso este martes 6 de octubre, también en El Monumental ante Benín en lo que será el más importante de los tres partidos ya que tendrá la presencia en cancha de Lionel Messi en lo que será su último partido con la camiseta albiceleste.

Síntesis del partido:

Amistoso Internacional.

Argentina 7-0 Burkina Faso.

Estadio: El Monumental .

. Árbitro: José Cabero (Chile).

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Gianluca Prestianni, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Burkina Faso: Razak Guira; Donatien Bama, Moumouni Diallo, Cyrille Dao, Bassirou Yameogo, Bebel Chec Doumbia; Frank Alain Kanté, Hassamadou Ouedraogo, Nasser Ouattara; Dylan Kam y Jack Pantoulou Diarra. DT: Amir Abdou.

Goles en el primer tiempo: 4m Lautaro Martínez (A); 8m Moumouni Diallo -en contra- (A); 12m Gianluca Prestianni (A); 35m Nicolás Paz (A); 36m Julián Álvarez (A).

Goles en el segundo tiempo: 13m Franco Mastantuono (A); 40m Giuliano Simeone (A).

Incidencias en el primer tiempo: 3m Razak Guira (BF) le atajó un penal a Lautaro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Fadil Barro por Dao (BF); Abdel Kone por Kanté (BF); Mohamed Zongo por Kam (BF); Tiago Palacios por Lisandro Martínez (A); Matías Soulé por Paz (A); Leonardo Balerdi por Romero (A); Franco Mastantuono por Álvarez (A); Leonel Flores por Prestianni (A); 13m Mikael Coulibaly por Diallo (BF); Moussa Ky por Ouedraogo (BF); Ousmane Camara por Diarra (BF); 17m Nicolás González por Medina (A); Giuliano Simeone por Giay (A); 24m Valentín Barco por Mac Allister (A); Santiago Castro por Lautaro Martínez (A); Exequiel Palacios por E. Fernández (A); 31m Razack Sanou por Ouattara (BF); 34m Gerónimo Rulli por E. Martínez (A); 40m Salif Tietietta por Doumbia (BF).