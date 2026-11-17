La Selección argentina cerrará su calendario futbolístico de 2026 este martes frente a Costa Rica, en un amistoso internacional que se disputará en la ciudad de Córdoba. El encuentro representa la última presentación del equipo conducido por Lionel Scaloni durante el año y llega en un momento en el que el conjunto nacional necesita recuperar sensaciones después de la derrota sufrida ante Uruguay.

El partido está programado para las 20 y tendrá como escenario el Estadio Mario Alberto Kempes. La expectativa estará puesta en la respuesta del seleccionado argentino luego de una actuación que dejó interrogantes en su anterior compromiso, especialmente por las desatenciones que se produjeron al comienzo del segundo tiempo y que terminaron condicionando el resultado.

El encuentro será televisado por Telefe y TyC Sports, de acuerdo con los detalles de la programación informados para esta presentación. La conducción arbitral estará a cargo del brasileño Bruno Arleu, mientras que su compatriota Rodrigo Guarizo cumplirá funciones en el VAR.

La necesidad de recuperarse después de la caída ante Uruguay

Argentina llega al compromiso frente a Costa Rica después de una floja actuación en el amistoso contra Uruguay, disputado el viernes pasado. En ese encuentro, el seleccionado nacional terminó perdiendo por 2-1, luego de pagar caro una serie de desatenciones registradas durante el inicio del segundo tiempo.

La derrota dejó al equipo argentino ante el desafío de mostrar una reacción en su última presentación del calendario. La intención del cuerpo técnico y de los futbolistas será conseguir un triunfo que permita cerrar el año con una imagen positiva y dejar atrás el resultado adverso del clásico rioplatense.

El balance de 2026 tiene, de todos modos, un acontecimiento destacado para el seleccionado: la final alcanzada en el Mundial 2026. Ese logro aparece como uno de los principales hitos de un año intenso para el equipo dirigido por Scaloni, que ahora buscará despedir la temporada con una victoria ante el conjunto centroamericano.

En ese contexto, el amistoso adquiere importancia como oportunidad para recuperar el rendimiento colectivo y evaluar alternativas de cara a los próximos compromisos. La presentación en Córdoba será, además, la última posibilidad del año para que el equipo nacional cierre su actividad con un resultado favorable ante su público.

Las variantes que analiza Lionel Scaloni

Una de las principales incógnitas de la formación argentina está ubicada en el lateral izquierdo de la defensa. Para ese sector, las alternativas que se manejan son Nicolás Tagliafico y Román Vega, dos nombres entre los que podría definirse la elección del entrenador.

La posible modificación en ese puesto forma parte de las variantes que analiza Scaloni para el encuentro frente a Costa Rica. La decisión definitiva se conocerá con la confirmación de la alineación, aunque ambos futbolistas aparecen como opciones para ocupar una posición que concentra buena parte de la atención previa al partido.

También se destacan los posibles ingresos de Agustín Giay en el lateral derecho, junto con las alternativas ofensivas que representan Matías Soulé y Gianluca Prestianni. La eventual presencia de estos dos futbolistas en la delantera constituye otro de los aspectos relevantes de la planificación para el último compromiso del año.

De acuerdo con la formación tentativa difundida, Argentina podría presentar una estructura integrada por Gerónimo Rulli en el arco; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega en la defensa; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández en el mediocampo; y Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé en el ataque.

La definición de esos nombres permitirá conocer con qué variantes decide afrontar Scaloni el amistoso. Por ahora, la atención está centrada tanto en la resolución del puesto de lateral izquierdo como en las posibles modificaciones en los costados de la defensa y en el frente ofensivo.

Costa Rica también llega después de una derrota

El seleccionado costarricense afrontará el compromiso en Córdoba después de una presentación adversa. En su último encuentro, Costa Rica cayó 2-0 frente a Ecuador, resultado que también dejó al equipo centroamericano con la necesidad de mejorar su imagen.

De esta manera, los dos seleccionados llegarán al amistoso después de haber perdido sus respectivos compromisos anteriores. Argentina buscará recuperarse del 2-1 ante Uruguay, mientras que Costa Rica intentará dejar atrás la derrota por dos goles frente a Ecuador.

El equipo costarricense tendrá como director técnico a Bryan Ruiz y, según la formación probable, presentaría a Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Joseph Mora en la defensa; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora y Josimar Alcócer en el mediocampo; y Kenyel Michel y Manfred Ugalde en la delantera.

Las posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. Director técnico: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora y Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. Director técnico: Bryan Ruiz.

Con estos nombres como posibles titulares, Argentina se prepara para afrontar su última presentación del año con el objetivo de conseguir un resultado favorable. Después de la derrota ante Uruguay y de una temporada que tuvo como punto destacado la final del Mundial 2026, el equipo de Scaloni buscará despedirse con una victoria frente a Costa Rica, en un encuentro que tendrá al Kempes como escenario y que permitirá cerrar el calendario internacional de 2026.