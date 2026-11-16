Scaloni prepara una formación renovada para enfrentar a Costa Rica: variantes y debuts

La Selección argentina se prepara para disputar su último compromiso de 2026 con un amistoso frente a Costa Rica, que se jugará mañana desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro será una nueva oportunidad para que el equipo dirigido por Lionel Scaloni continúe probando alternativas y avance en la consolidación de los futbolistas que forman parte de esta etapa del seleccionado.

El partido tendrá lugar después de la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, un resultado que dejó al equipo argentino con la intención de cambiar la imagen en su presentación de despedida del año. Tras aquel encuentro frente a la Celeste, el entrenador adelantó que realizará modificaciones en la formación, aunque también dejó abierta la posibilidad de mantener a algunos de los jugadores que fueron titulares el viernes.

La planificación contempla una combinación entre futbolistas que ya tuvieron participación y otros que buscan ganar minutos para consolidarse dentro del equipo. El objetivo es seguir evaluando variantes, generar oportunidades y permitir que los integrantes de la convocatoria compartan tiempo de juego para mejorar el conocimiento mutuo y el funcionamiento colectivo.

Scaloni había anticipado esa intención después del partido ante Uruguay: "El martes haremos algunos cambios y algunos pueden repetir, hay chicos que me gustaron". La declaración dejó en claro que la derrota no modificó el propósito de continuar con las pruebas y que algunos rendimientos observados en el encuentro anterior podrían tener continuidad.

El técnico también remarcó la importancia de que los futbolistas sumen minutos juntos, se conozcan dentro del campo y consigan una mayor coordinación como equipo. En ese sentido, el amistoso ante Costa Rica representa otra instancia para evaluar el funcionamiento de una formación que podría presentar novedades en distintas líneas.

Nicolás Paz podría retrasarse y abrirle un lugar a Prestianni

Una de las principales modificaciones que analiza el cuerpo técnico se encuentra en el mediocampo y podría involucrar directamente a Nicolás Paz. Frente a Uruguay, el futbolista ocupó un lugar dentro del tridente ofensivo que compartió con Julián Álvarez y Thiago Almada. Para el encuentro ante Costa Rica, sin embargo, existe la posibilidad de que retroceda algunos metros y pase a desempeñarse en una posición más cercana a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Ese movimiento permitiría reorganizar el sector central y, al mismo tiempo, abriría una posibilidad para modificar la composición del ataque. Si Paz deja su ubicación más adelantada, Gianluca Prestianni aparece como uno de los candidatos para ocupar ese espacio y formar parte del frente ofensivo.

La alternativa no es la única que tiene en consideración el entrenador. Matías Soulé y Franco Mastantuono también aparecen como opciones para completar el sector de ataque, por lo que la definición de los nombres dependerá de la evaluación final de Scaloni.

En ese esquema, Julián Álvarez se perfila para continuar como referencia de área. Su presencia permitiría sostener una referencia ofensiva mientras el cuerpo técnico prueba distintas combinaciones alrededor del delantero.

La posible modificación de Nicolás Paz muestra una de las alternativas que analiza el entrenador para darle otra distribución al equipo. Su ubicación más retrasada permitiría aprovechar sus características en una zona diferente y, a la vez, incorporar nuevas opciones en el frente de ataque.

Anselmino y Troilo, ante la posibilidad de debutar

Además de los cambios que podrían producirse en la formación titular, el amistoso frente a Costa Rica podría marcar un momento importante para dos integrantes de la convocatoria: Aaron Anselmino y Mariano Troilo, quienes todavía no sumaron minutos oficiales con la camiseta de la Selección argentina mayor.

Ambos son los únicos futbolistas convocados que aún no tuvieron participación oficial en el seleccionado absoluto. Por eso, el encuentro en Córdoba aparece como una oportunidad para que puedan concretar su estreno y comenzar a sumar experiencia dentro del equipo dirigido por Scaloni.

Aaron Anselmino, defensor de 21 años que pertenece al Chelsea, surgió de Boca y también tuvo un paso por Borussia Dortmund. Su recorrido reciente estuvo condicionado por distintas lesiones musculares, que le generaron dificultades para conseguir continuidad y consolidarse en el fútbol europeo.

Por su parte, Mariano Troilo, de 23 años, es defensor del Parma y logró afianzarse en ese equipo. Hasta el momento suma 12 partidos entre la Serie A y la Copa Italia, una participación que forma parte de su recorrido en el fútbol italiano.

El exdefensor de Belgrano ya había sido convocado para una doble fecha de Eliminatorias, aunque todavía no tuvo la oportunidad de debutar con la camiseta argentina. El amistoso ante Costa Rica podría representar, por lo tanto, su primera participación oficial en la Selección mayor.

Scaloni manifestó que pretende darles minutos a los futbolistas que recién comienzan su recorrido en el equipo nacional. Sin embargo, también planteó la necesidad de manejar esos procesos con paciencia, especialmente después de la derrota frente a Uruguay.

"Queremos darles la oportunidad, que vayan agarrando ritmo de juego con esta camiseta. Tampoco es el plan que el equipo se desarme continuamente. Queremos darle un poquito de solidez a estos chicos", había explicado el entrenador.

La declaración refleja el equilibrio que busca el cuerpo técnico: ofrecer oportunidades a los jugadores que todavía no tuvieron participación, pero sin modificar permanentemente la estructura del equipo. En ese contexto, los posibles debuts de Anselmino y Troilo se inscriben dentro de una planificación que también contempla la necesidad de darles continuidad y solidez a los futbolistas jóvenes.

La defensa también tendría modificaciones

La última línea de la Selección podría presentar varias novedades respecto del equipo que enfrentó a Uruguay. En el lateral derecho, Agustín Giay aparece como una alternativa para ocupar el lugar de Gonzalo Montiel.

En el sector izquierdo, la disputa se plantea entre Nicolás Tagliafico y Román Vega, quienes compiten por el puesto que ante la Celeste fue ocupado por Facundo Medina. La definición de ese lugar será otra de las decisiones que deberá resolver Scaloni antes del encuentro en Córdoba.

En la zaga central, en cambio, existe la posibilidad de que continúen Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez. Ambos tendrían chances de mantenerse entre los titulares, lo que permitiría conservar parte de la estructura defensiva que viene de disputar el partido anterior.

En el arco, la previsión indica que Gerónimo Rulli volvería a ocupar el puesto de titular. De confirmarse esa posibilidad, el arquero estará nuevamente bajo los tres palos en el último compromiso de la Selección argentina durante 2026.

Las variantes defensivas se suman a las modificaciones que analiza el entrenador en el mediocampo y el ataque. De esta manera, el equipo podría presentar cambios en los laterales y mantener una base en la zaga central, mientras se evalúan las distintas alternativas disponibles.