Argentina vs Costa Rica: la venta de entradas avanza a ritmo lento en Córdoba y la AFA se preocupa

La imagen de la Bombonera, con miles de butacas vacías y poco aliento desde las tribunas, encendió una señal de alerta en la Asociación del Fútbol Argentino. La ausencia de Lionel Messi, sumada a la derrota frente a Uruguay y a un escenario diferente del que se había instalado durante los últimos años, abrió interrogantes sobre el interés que despierta actualmente la selección argentina entre sus seguidores.

Después de una etapa en la que las entradas se agotaban prácticamente sin importar cuál fuera el rival, el equipo nacional parece atravesar un momento en el que el entusiasmo del público ya no se manifiesta de la misma manera. La próxima prueba será este martes, cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, apenas cuatro días después del traspié ante la Celeste.

Por ahora, la venta de localidades registra un ritmo lento y las expectativas de convocatoria no son elevadas. El encuentro volverá a poner a prueba la relación entre el equipo y los hinchas, en un contexto en el que la selección intenta construir una nueva etapa después de la salida de escena de su principal figura y de otros futbolistas que también tuvieron una fuerte identificación con el público.

La inquietud de la AFA no está relacionada únicamente con el acompañamiento desde las tribunas. También existe una preocupación económica por la recaudación que podría generar el encuentro. Según las estimaciones mencionadas, se vendieron menos de 10.000 entradas para el partido ante Uruguay, una cifra muy distante de la que se esperaba para una presentación de la selección.

Un estadio lleno podría haber representado una recaudación cercana a los 8.000 millones de pesos. A ese panorama se sumó otro dato que llamó la atención: la cantidad de invitados habría sido casi el doble de las personas que pagaron para ingresar. También ocupó una de las cabeceras buena parte de la barra de Boca.

Las razones detrás de la pérdida de convocatoria

En la dirigencia encabezada por Claudio Tapia, la escasa concurrencia ante Uruguay provocó preocupación y abrió distintas preguntas. Una de ellas apunta a determinar cuánto influyó la ausencia de Messi en la decisión de los hinchas de no asistir. Otra posibilidad es que también haya incidido el descontento de una parte del público con la gestión del propio presidente de la AFA, conocido como "Chiqui" Tapia.

También se plantea si la respuesta estuvo relacionada con la conformación del equipo que salió a la cancha, teniendo en cuenta que, además del retiro de su máxima figura, la selección no pudo contar con otros jugadores muy queridos por la gente.

El escenario representa una de las principales dificultades del nuevo proceso. Argentina viene de atravesar una etapa extraordinaria, marcada por títulos, triunfos y una identidad futbolística que logró una conexión muy fuerte con los hinchas. Sin embargo, ese vínculo no se construyó exclusivamente alrededor de Messi. También tuvo como protagonistas a un grupo de futbolistas con los que el público se identificó y a los que se acostumbró a ver ganar.

La nueva selección debe afrontar ahora el desafío de sostener ese acompañamiento con otros nombres y en circunstancias diferentes. Scaloni es consciente de que cuenta con buenos jugadores, varios de ellos jóvenes y con proyección, pero entiende que recuperar el funcionamiento y la conexión que caracterizaron al equipo anterior demandará tiempo.

Por esa razón, después de la derrota ante Uruguay, el entrenador pidió paciencia. Consultado por la escasa concurrencia en la Bombonera, evitó realizar una interpretación sobre la cantidad de espectadores y expresó: "Lo de la gente... no sé cuánta había. Tampoco me lo puse a pensar. No tengo una lectura sobre eso. La verdad, no sé qué decirte".

El Kempes, con localidades disponibles

La primera respuesta a la nueva etapa quedó reflejada en la Bombonera. Ahora, la atención se traslada a Córdoba, donde la venta de entradas comenzó el 6 de noviembre y todavía existe disponibilidad en buena parte del Mario Alberto Kempes.

La plataforma Deportick, encargada de comercializar las localidades, muestra como agotadas únicamente algunas ubicaciones: la popular Willington para menores y las plateas P y W. Se trata de dos sectores preferenciales que, por lo general, están reservados y no suelen ponerse a la venta. El resto de las localidades continúa disponible.

En la AFA no quieren que se repita la imagen del viernes y ya buscan alternativas para conseguir que el estadio cordobés presente un marco de público considerablemente mejor. La tarea no parece sencilla, especialmente si se tiene en cuenta que el Kempes cuenta con una capacidad de 57.000 espectadores.

A diferencia de otros compromisos internacionales, esta vez no habrá un sector reservado para los hinchas de Costa Rica. Por lo tanto, la disponibilidad de localidades dependerá de la respuesta de los seguidores argentinos y de la capacidad de convocatoria que consiga el partido.

Los precios de las entradas y el contexto del amistoso

Uno de los aspectos que diferencia la comercialización en Córdoba de la realizada para el encuentro ante Uruguay es el valor de las localidades. Los precios en el Kempes son más accesibles que los de la Bombonera, aunque continúan siendo elevados para un partido amistoso frente a un rival que no aparece entre los más atractivos para el público.

En el encuentro anterior, las populares costaron 95.000 pesos, mientras que en Córdoba se ofrecen a 80.000 pesos. Las plateas también presentan valores inferiores respecto de los que se habían establecido en Buenos Aires.

Los precios informados para el partido ante Costa Rica son los siguientes:

Popular: 80.000 pesos.

Platea Gasparini: 125.000 pesos.

Platea Ardiles: 145.000 pesos.

Popular para menores: 25.000 pesos.

En la Bombonera, las plateas y ubicaciones comenzaban en los 140.000 pesos y llegaban hasta los 290.000 pesos. La excepción en la comparación corresponde a las populares para menores, cuyo valor pasó de 19.000 a 25.000 pesos en Córdoba.

A pesar de la diferencia de precios, la venta no registra por ahora el movimiento esperado. La combinación de un amistoso, un adversario que no genera una atracción especial y una selección que parece haber perdido parte del entusiasmo que despertaba durante sus años de mayores éxitos configura un escenario complejo para los organizadores.

El antecedente reciente de Argentina en Córdoba

La selección ya había jugado en el Mario Alberto Kempes hace aproximadamente un mes y medio, cuando goleó a Bolivia el 30 de septiembre. Aquella presentación tuvo lugar en el primer partido del equipo después del subcampeonato en el Mundial.

Sin embargo, el encuentro se desarrolló bajo una restricción del 50% del aforo, como consecuencia de una sanción impuesta por la FIFA a raíz de los cantitos discriminatorios de los hinchas durante la Copa del Mundo. La medida estableció el cierre de una de las cabeceras y una reducción de la capacidad de la otra.

Para el compromiso frente a Costa Rica podría habilitarse la totalidad del estadio, aunque esa posibilidad todavía no está confirmada. La convocatoria final será otro de los factores que permitirá dimensionar el nivel de acompañamiento que conserva la selección en la provincia.

En aquella oportunidad, además, la Agencia Córdoba Deportes había dispuesto una iniciativa para facilitar la presencia de público. Una platea completa, la Gasparini, fue destinada a chicos de clubes de barrio y organizaciones sociales, que pudieron asistir sin pagar entrada.

Para el partido de este martes, por el momento, no se comunicó oficialmente una propuesta similar. Tampoco estará presente Cristian Romero, uno de los futbolistas más queridos de la provincia, quien se encuentra en recuperación de una lesión muscular.

En cambio, Mariano Troilo podría tener sus primeros minutos en la selección mayor. El defensor surgido de Belgrano, que actualmente juega en Parma, aparece como una de las posibilidades para integrar el equipo.

Un antecedente que recuerda los comienzos del ciclo Scaloni

La situación actual tiene un antecedente en los primeros años del ciclo de Lionel Scaloni. El 16 de noviembre de 2018, Argentina recibió a México en el Mario Alberto Kempes, en el primer partido del entrenador en el país. Messi tampoco estuvo presente y el interés del público fue muy bajo.

La venta de entradas comenzó con un movimiento tan reducido que los organizadores tuvieron que implementar distintas promociones para intentar mejorar la convocatoria. Entre las medidas adoptadas se incluyeron un descuento del 50% en todas las ubicaciones y el ingreso gratuito de menores de 12 años acompañados por un adulto.

A dos días de aquel encuentro, apenas se había comercializado el 25% de las entradas. Incluso, se organizó un entrenamiento abierto y gratuito en la cancha de Instituto como otra alternativa para acercar al público al equipo.

Con el paso del tiempo, los resultados modificaron por completo ese escenario. Scaloni consiguió construir una selección que volvió a ganar, conquistó la Copa América y el Mundial y recuperó el orgullo y las ganas de los hinchas de acompañar al equipo nacional.