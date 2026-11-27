Argentina consiguió su primera plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 gracias a la destacada actuación de Alexis Eberhardt, quien se consagró campeón en la prueba de rifle de aire 10 metros durante el Campeonato de las Américas de tiro deportivo. El representante santafesino alcanzó el primer puesto de la competencia y aseguró un cupo para el país en esa disciplina, convirtiéndose en el primer clasificado argentino para la próxima cita olímpica que se desarrollará en Estados Unidos dentro de dos años.

El resultado representa un paso importante para la delegación albiceleste, que ya tiene garantizada su presencia en al menos una prueba de los Juegos de 2028. La clasificación llegó a partir de una actuación que tuvo a Eberhardt como protagonista durante el desarrollo de la competencia, en la que debió sostenerse entre los principales puestos hasta conseguir el liderazgo en el tramo decisivo.

El tirador de 27 años alternó entre la tercera y la cuarta posición durante buena parte de la prueba. Sin embargo, consiguió dar el salto en la anteúltima serie, cuando registró dos puntuaciones determinantes de 10,7 y 10,8, que le permitieron tomar la delantera y encaminarse hacia la medalla de oro.

Finalmente, Eberhardt se impuso con un total de 247,5 puntos, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar y superar a los representantes mexicanos que completaron el podio. Edson Ramírez Ramos obtuvo la medalla de plata con 246,2 unidades, mientras que Carlos Quezada Márquez consiguió el bronce con 225,3.

La diferencia con el segundo puesto fue de 1,3 puntos, en una definición que confirmó la capacidad del argentino para sostener su rendimiento en los momentos determinantes de la competencia.

¡PLAZA OLÍMPICA PARA ARGENTINA! 🇦🇷🔥 Alexis Eberhardt se plantó en el rifle 10m del Campeonato de las Américas, en Lima, y consiguió para su país un lugar rumbo a Los Ángeles 2028. Diez metros de distancia para abrir un camino de miles de kilómetros. ¡Vamos, Argentina! La celeste y blanca ya tiene su lugar en esta prueba 🎯 Lo viste en vivo y gratis por Panam Sports Channel 📺 #PanamSports #Tiro #LA2028 — Panam Sports (@PanamSports) November 26, 2026

De San Carlos Norte a referente del tiro deportivo argentino

Nacido en San Carlos Norte, localidad ubicada aproximadamente a 47 kilómetros al oeste de la capital de Santa Fe, Alexis Eberhardt construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los referentes del tiro deportivo nacional. A sus 27 años, acumula participaciones en competencias internacionales de primer nivel y una importante cosecha de resultados en torneos continentales. Entre sus antecedentes se destacan sus dos presencias en los Juegos Panamericanos, donde representó a Argentina en Lima 2019 y Santiago de Chile 2023.

También cuenta con un destacado recorrido en los Juegos Suramericanos, competencia en la que consiguió cinco medallas de oro, una de plata y una de bronce. Ese registro lo ubica entre los deportistas argentinos con una trayectoria importante dentro de la disciplina.

Sus actuaciones más recientes en el plano de los podios tuvieron lugar en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde volvió a demostrar su nivel competitivo. En esa edición consiguió la medalla de oro en la prueba de 50 metros rifle de tres posiciones y obtuvo el bronce en rifle de aire 10 metros.

Estos resultados consolidaron su presencia entre los principales exponentes argentinos del tiro deportivo y precedieron su consagración en el Campeonato de las Américas, donde consiguió el primer cupo nacional para Los Ángeles 2028.

Su experiencia olímpica y el antecedente de Tokio 2020

La relación de Eberhardt con los Juegos Olímpicos comenzó en Tokio 2020, edición en la que tuvo su debut en la máxima competencia deportiva internacional.

En aquella oportunidad participó en tres pruebas y registró los siguientes resultados:

Rifle de aire 10 metros: finalizó en el puesto 33.

50 metros rifle tres posiciones: terminó en la posición 34.

Rifle de aire 10 metros mixto: ocupó el puesto 27 junto a Fernanda Russo.

La participación en Tokio significó su primera experiencia olímpica y constituye un antecedente importante en su carrera. Ahora, después de obtener la medalla de oro en Lima y asegurar una plaza para Argentina, Los Ángeles 2028 aparece como una posible segunda participación en los Juegos.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre haber conseguido la clasificación para el país y tener asegurada la presencia individual en la competencia. Aunque el resultado de Eberhardt le permitió obtener el boleto olímpico para Argentina, todavía no está definido quién será el deportista que finalmente utilizará esa plaza.

Por qué Eberhardt todavía no tiene asegurada su clasificación individual

El cupo conseguido por el tirador santafesino en el Campeonato de las Américas es una plaza país, una modalidad de clasificación que presenta diferencias con el denominado cupo nominal.

En el primer caso, la plaza no pertenece directamente al deportista que la obtiene, sino que queda asignada al Comité Olímpico Argentino. Posteriormente, ese organismo, en conjunto con la federación nacional correspondiente a la disciplina, tendrá la responsabilidad de determinar qué atleta ocupará el lugar en los Juegos Olímpicos.

Por ese motivo, aunque Eberhardt fue quien consiguió el resultado deportivo que le permitió a Argentina asegurar su primera plaza para Los Ángeles 2028, su participación individual todavía no está garantizada.

La decisión final dependerá de la determinación que adopten las autoridades deportivas responsables de la asignación del cupo. El logro del santafesino, de todos modos, ya tiene un valor concreto para el deporte argentino: permitió asegurar representación nacional en rifle de aire 10 metros en la próxima edición olímpica.

En este contexto, la medalla de oro obtenida en Lima adquiere una doble importancia. Por un lado, representa una nueva conquista internacional para la carrera de Eberhardt; por otro, significa el primer paso de Argentina en el proceso de conformación de su delegación para la cita de 2028.

Argentina aseguró su 12ª participación consecutiva

Con la plaza obtenida por Eberhardt, Argentina garantizó su 12ª participación consecutiva en los Juegos Olímpicos de verano, una continuidad que tiene como antecedente histórico la ausencia del país en Moscú 1980.

La última vez que la delegación argentina no estuvo representada en una cita olímpica fue durante aquella edición, cuando el país se sumó al boicot encabezado por Estados Unidos en protesta por la invasión soviética a Afganistán, ocurrida en diciembre de 1979.

Desde entonces, Argentina mantuvo su presencia en las sucesivas ediciones de los Juegos de verano. El nuevo cupo conseguido en tiro deportivo permite sostener esa continuidad de cara a la competencia que se desarrollará en Los Ángeles.

El antecedente más reciente corresponde a París 2024, donde la delegación nacional estuvo integrada por 136 deportistas: 103 hombres y 33 mujeres. En aquella oportunidad, el equipo argentino consiguió tres medallas.

Las conquistas fueron:

Oro: José Maligno Torres, en la competencia de BMX Freestyle.

Plata: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani, en la clase Nacra 17 del yachting.

Bronce: Las Leonas, en hockey sobre césped.

Con esos resultados, Argentina terminó en el puesto 52 del medallero general. La clasificación estuvo encabezada por Estados Unidos, que consiguió 40 medallas de oro, 44 de plata y 42 de bronce.

En cuanto al historial completo de los Juegos Olímpicos, que contempla las medallas obtenidas en todas las ediciones disputadas, Argentina ocupa el puesto 42, con un total de 22 preseas doradas, 27 plateadas y 31 de bronce.

El primer lugar de ese registro histórico también corresponde a Estados Unidos, que acumula 1.106 medallas de oro, 880 de plata y 788 de bronce.

Los Ángeles 2028: fechas, disciplinas y cantidad de medallas

Los próximos Juegos Olímpicos de verano se desarrollarán en Los Ángeles, Estados Unidos, entre el 14 y el 30 de julio de 2028. La competencia entregará un total de 353 medallas, distribuidas en 51 disciplinas correspondientes a 36 deportes.

El programa incluirá disciplinas que tendrán su debut olímpico, como el flag football y el squash, además del regreso de otras modalidades que volverán a formar parte de la máxima cita deportiva internacional.

Entre las disciplinas que regresarán al programa se encuentran el baseball/softball, el cricket y el lacrosse, que volverán a tener presencia en los Juegos.

Mientras se acerca la competencia, Argentina comenzó a construir su camino hacia Los Ángeles con la primera plaza obtenida por Alexis Eberhardt en tiro deportivo. El santafesino consiguió el oro en rifle de aire 10 metros en el Campeonato de las Américas y le permitió al país asegurar un lugar en la próxima edición olímpica.

Aunque la asignación definitiva todavía deberá resolverse entre el Comité Olímpico Argentino y la federación nacional de la disciplina, el resultado ya representa el primer cupo argentino para 2028 y un nuevo reconocimiento a la trayectoria internacional de uno de los principales exponentes del tiro deportivo nacional.