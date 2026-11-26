La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó el pedido de Platense para cambiar la sede de la final de la Copa Argentina, en la que se enfrentará a Boca, tras la confirmación, este miércoles, del horario, el lugar y el arbitraje.

El "Calamar" lo confirmó mediante un comunicado en sus redes sociales, donde anticipó que "el club había acordado disputar el partido en el estadio de Rosario Central", pero la organización de Torneos confirmó ayer que el estadio que albergará el último partido de la competencia será el Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, lo que, según el club de Vicente López, fue "motivado por la negativa del Gobierno de Santa Fe a prestar el servicio de seguridad".

Frente a esta sorpresa, los directivos de Platense se reunieron con los responsables de Torneo para tratar de gestionar un nuevo cambio de sede y solicitaron que "la final se disputara en la Ciudad de Buenos Aires o en sus alrededores", evidenciando lo "compleja" que es la logística de ambos clubes hacia Santiago del Estero.

"Un intento de facilitar el traslado y la asistencia de nuestros socios e hinchas", justificó el club. En el siguiente párrafo del comunicado, confirmó que "dicho pedido fue rechazado debido a acuerdos comerciales asumidos por la empresa encargada de la organización".

Con la sede confirmada, el club informó que ya trabaja "en distintas alternativas para que la mayor cantidad posible de Calamares" pueda acompañar al equipo.

Platense y Boca se enfrentarán el 2 de diciembre, a las 20:00, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Además, la terna arbitral estará compuesta por Leandro Rey Hilfer como juez principal, mientras que Silvio Trucco será el encargado del VAR.

El "Xeneize" y el "Calamar" accedieron a la final luego de vencer a Banfield y Atlético Tucumán en las semifinales, respectivamente, y ambos ya cuentan con la clasificación asegurada a la Copa Libertadores 2027.