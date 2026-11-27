Franco Colapinto volverá a la actividad en la Fórmula 1 este fin de semana, cuando dispute el Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail. El piloto argentino llega a esta nueva competencia después de protagonizar una destacada actuación en Las Vegas, donde consiguió el sexto puesto e igualó su mejor resultado desde su llegada a la máxima categoría del automovilismo mundial.

Con ese antecedente, el representante argentino afrontará una nueva oportunidad para demostrar su rendimiento y continuar sumando unidades en el campeonato. Actualmente, Colapinto acumula 35 puntos en la temporada y buscará ampliar esa cifra en una competencia que tendrá como escenario uno de los circuitos más importantes del calendario.

La actividad comenzará este viernes con las dos primeras prácticas libres. La primera sesión está programada para las 10.30, hora de Argentina, mientras que el segundo entrenamiento se desarrollará desde las 14. Ambas instancias serán fundamentales para que los equipos puedan trabajar sobre la puesta a punto de sus monoplazas y evaluar el comportamiento de los autos en el trazado qatarí.

Los entrenamientos, la clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+, que transmitirán las distintas instancias del Gran Premio.

El antecedente de Las Vegas y una actuación que fortaleció a Alpine

La llegada de Colapinto a Qatar está marcada por el resultado conseguido en el Gran Premio de Las Vegas, donde alcanzó el sexto lugar en una carrera callejera que estuvo atravesada por distintos incidentes y situaciones cambiantes.

El argentino consiguió igualar su mejor resultado en la Fórmula 1 y protagonizó la mejor actuación de Alpine en lo que va del año. Su desempeño también tuvo un impacto importante para la escudería francesa, que completó una destacada cosecha de puntos gracias al quinto puesto obtenido por Pierre Gasly.

Con ambos pilotos ubicados entre los seis primeros, Alpine consiguió sumar unidades fundamentales para el Campeonato de Constructores, en un contexto en el que también se mantiene la disputa con Racing Bulls por las posiciones de la clasificación.

La actuación de Colapinto en Las Vegas estuvo marcada por una largada destacada, su capacidad para aprovechar los errores de otros competidores y una progresión sostenida durante la carrera. El argentino consiguió avanzar posiciones y mostró un manejo competitivo en diferentes momentos de la prueba.

Uno de los episodios más destacados fue el sobrepaso que realizó a los dos McLaren en una sola maniobra, una acción que se convirtió en uno de los momentos más sobresalientes de su participación en el circuito estadounidense. La maniobra reflejó la capacidad del piloto para aprovechar las oportunidades que se presentaron durante la competencia y avanzar frente a rivales de equipos que también protagonizan la lucha en la categoría.

Colapinto explicó las diferencias en el rendimiento de los neumáticos

Después de la carrera en Las Vegas, el piloto argentino analizó el comportamiento del monoplaza y explicó cómo influyeron los neumáticos utilizados durante los distintos tramos de la competencia.

Colapinto señaló que el primer stint, realizado con neumáticos blandos usados, presentó dificultades importantes y limitó el rendimiento del vehículo. Sin embargo, explicó que la situación cambió favorablemente cuando pasó a utilizar neumáticos medios nuevos, que le permitieron contar con mayor agarre y mejorar su competitividad.

"El primer stint con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor. Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo. Entonces pudimos adelantar y hacer maniobras", explicó el argentino.

El análisis permitió conocer algunos de los factores que condicionaron su rendimiento durante la prueba y las diferencias que encontró al cambiar de compuesto. La mejora en el agarre fue determinante para que pudiera desarrollar una segunda parte de carrera más competitiva y concretar los adelantamientos que le permitieron avanzar hasta el sexto puesto.

El piloto también destacó el resultado colectivo conseguido por Alpine, especialmente después de las dificultades atravesadas en las competencias anteriores.

"Y creo que, para el equipo, después de todas estas últimas carreras, es muy positivo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros. Es muy, muy bueno", expresó.

La valoración de Colapinto puso el foco tanto en su rendimiento individual como en la importancia de que los dos monoplazas de la escudería consiguieran finalizar entre los seis mejores de la competencia.

Cómo será la actividad del Gran Premio de Qatar

El cronograma del Gran Premio de Qatar tendrá tres jornadas de actividad en pista, distribuidas entre entrenamientos, clasificación y carrera.

Este viernes se desarrollarán las dos primeras prácticas libres, con horarios establecidos para las 10.30 y las 14 de Argentina. El sábado continuará la actividad con el último entrenamiento y posteriormente se disputará la clasificación, instancia que determinará el orden de salida para la carrera principal.

La competencia se llevará a cabo el domingo y tendrá una distancia total superior a los 308 kilómetros. La largada está prevista para las 13, hora argentina.

Los principales horarios de la actividad serán los siguientes:

Viernes: primera práctica libre, desde las 10.30.

Viernes: segunda práctica libre, desde las 14.

Sábado: último entrenamiento y clasificación.

Domingo: carrera principal, con largada a las 13.

Las distintas instancias podrán verse en directo por ESPN y Disney+, de acuerdo con la programación prevista para el fin de semana.

Las características del Circuito Internacional de Lusail

El escenario de la competencia será el Circuito Internacional de Lusail, un trazado de 5,419 kilómetros de longitud que cuenta con 16 curvas y que exigirá a los pilotos completar 57 vueltas para finalizar el Gran Premio.

La distancia total de la carrera será de 308,611 kilómetros, mientras que el récord de vuelta registrado en el circuito pertenece a Lando Norris, quien estableció un tiempo de 1 minuto, 22 segundos y 384 milésimas durante la temporada 2024.

Las principales estadísticas del trazado qatarí son:

Longitud del circuito: 5,419 kilómetros.

Cantidad de curvas: 16.

Número de vueltas: 57.

Distancia total de carrera: 308,611 kilómetros.

Récord de vuelta: 1m 22.384s.

Autor del récord: Lando Norris, en 2024.

Estas características delimitan las exigencias de una competencia que tendrá una distancia considerable y en la que los equipos deberán encontrar una configuración adecuada para afrontar las distintas instancias del fin de semana.