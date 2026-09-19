Argentina debuta como local ante Turquía por la Copa Davis: hora, partidos y cómo seguir la serie

La Selección argentina de tenis vuelve a jugar como local en la Copa Davis después de más de dos años y medio. Esta vez, el escenario elegido es la provincia de Neuquén, donde el equipo nacional recibe a Turquía por el Grupo Mundial I, con el estadio Ruca Che colmado y entradas agotadas.

La serie representa además el estreno como local para el capitán Javier Frana, al frente de un equipo que busca avanzar nuevamente hacia los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

El primer partido de la jornada tiene como protagonista a Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 23° del ranking ATP, quien enfrenta a Yanki Erel (305°), segundo mejor tenista de Turquía. El argentino comenzó con contundencia y se quedó con el primer set por 6-0 en menos de media hora. El encuentro continúa con el segundo parcial.

Una vez finalizado ese partido, será el turno de Thiago Tirante (52°), quien se medirá ante Mert Alkaya (300°), número uno del conjunto turco.

La serie comenzó este sábado y puede seguirse en vivo a través de TyC Sports.

Un escenario inédito y tecnología de vanguardia

El enfrentamiento entre Argentina y Turquía se desarrolla sobre una cancha rápida y bajo techo, con una superficie provista por la empresa española GreenSet. El material está compuesto por resina acrílica y dióxido de silicio y ofrece una velocidad intermedia, correspondiente al nivel 3 según World Tennis.

La superficie presenta características similares a las utilizadas en competencias como el Abierto de Australia y las ATP Finals.

Además, la serie incorpora una novedad histórica para el tenis argentino. Por primera vez en una serie de Copa Davis disputada en el país, no habrá jueces de línea dentro de la cancha. En su lugar, se utiliza el sistema Hawk-Eye Live, que mediante cámaras determina automáticamente si la pelota picó dentro o fuera de los límites y comunica la decisión en tiempo real.

La pelota oficial elegida para esta serie es la Wilson Roland Garros, utilizada también en el Grand Slam que se disputa en París.

El cronograma de partidos

La jornada del sábado contempla dos encuentros de singles. El primero es Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel, que ya se encuentra en disputa, mientras que posteriormente se enfrentarán Thiago Tirante y Mert Alkaya.

El domingo, desde las 11:00, se jugará el encuentro de dobles entre Guido Andreozzi y Andrés Molteni, por Argentina, y Tuncay Duran y Arda Azkara, por Turquía.

Luego será el turno del cuarto punto de la serie, que tendrá como protagonistas a los mejores jugadores de cada equipo: Cerúndolo y Alkaya. En caso de ser necesario, el quinto y definitivo partido enfrentará a Tirante y Erel.

"Poder jugar en casa, con toda nuestra gente y sabiendo que las entradas se agotaron rapidísimo, es un privilegio y un orgullo. Voy a tratar de disfrutarlo al máximo porque son pocas series las que me tocaron jugar en el país. Ojalá este fin de semana sea una fiesta para todos", expresó Cerúndolo.

El objetivo: volver a los Qualifiers

Argentina afronta la serie con el objetivo de conseguir el triunfo que le permita regresar a los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

El equipo nacional llega después de haber caído este año ante Corea del Sur por 3-2 en esa instancia. Para encontrar la última presentación de Argentina como local hay que remontarse a febrero de 2024, cuando el conjunto nacional derrotó a Kazajistán por 3-2.

El desafío en Neuquén también se desarrolla a diez años de la única conquista argentina en la historia de la Copa Davis, lograda en 2016 por el equipo capitaneado por Daniel Orsanic y liderado dentro de la cancha por Juan Martín Del Potro.