Racing cortó la mala racha y volvió al triunfo contra Sarmiento

Racing le ganó 3 a 1 a Sarmiento de Junín por la décima fecha del Torneo Clausura y pudo cortar una racha negativa para salir del fondo de la tabla

En un partido disputado en el Cilindro de Avellaneda por la décima fecha del Torneo Clausura, Racing se impuso ante Sarmiento con goles de Gonzalo Escudero (23'PT), Adrián Martínez (6'ST) e Ignacio Rodríguez (35'ST). En tanto, Junior Marabel (26'PT) había empatado parcialmente para la visita.

El equipo de Juan Pablo Vojvoda vuelve a sonreir después de un mes, ya que el último triunfo había sido ante Belgrano el pasado 19 de agosto. De esta manera, la Academia suma 8 puntos en la zona B y se ubica a 5 de Atlético Tucumán, el último en clasificar a los playoffs.

En el comienzo del partido, Racing fue dominador de la pelota pero le faltó claridad para encontrar las mejores acciones en ataque. El equipo de Juan Pablo Vojvoda tampoco sufría sobresaltos por parte del conjunto de Junín.

El primer gol para la "Academia" apareció a los 23 minutos de la primera mitad. Tras una jugada elaborada por derecha, la pelota llegó al juvenil Gonzalo Escudero, de 19 años.

El defensor, categoría 2007, se acomodó desde la medialuna y sacó un zurdazo formidable que pegó en el travesaño y se clavó contra el palo izquierdo que defendía Ayala. El Cilindro deliraba con un golazo infernal para abrir el marcador.

Sin embargo, la alegría no duraría mucho para los locales. Es que tres minutos después, a los 26, Julián Contrera elaboró una muy buena jugada desde la derecha, tiró un centro y apareció, solo Junior Marabel, de cabeza.

El local no podía creer como el visitante, sin hacer demasiado mérito, alcanzaba la igualdad. Aunque lo intentó, en lo que quedó del primer tiempo Racing no pudo reaccionar.

Ya para la segunda mitad, Vojvoda eligió apostar por el mismo once inicial. Todavía con la carta de Matko Miljevic en el banco de suplentes, el DT confió en sus futbolistas por lo demostrado en el primer tiempo.

Así, a los 6 minutos del complemento aparecería el goleador. Tras un centro de Ortegoza por derecha, Adrián "Maravilla" Martínez metió un gran cabezazo, volvió a adelantar a la "Academia" y se sacó la mufa por volver a convertir con la camiseta de Racing.

Con el correr de los minutos, la Academia tomó coraje e impuso condiciones de local. Así, atravesaría un segundo tiempo sin sufrir y con el partido controlado.

De esa manera, siempre proponiendo, a los 35 minutos del complemento aparecería el tercer gol. A Ignacio Rodríguez le quedó una pelota redonda desde afuera del área y no dudó en sacudir de zurda, a la ratonera izquierda del arquero Ayala.

Con el 3 a 1 a falta de diez minutos para el final, la "Academia" controló la situación y se quedó con un triunfo valiosísimo en casa.

La última vez que Racing había ganado había sido el 19 de agosto, un mes atrás, cuando se impuso ante Belgrano de Córdoba. De allí en más, el conjunto de Vojvoda había caído cuatro veces seguidas, en una crisis futbolística de la que ahora busca salir.

El próximo partido para los de Avellaneda es ni más ni menos que Boca en la Copa Argentina, encuentro pautado para el 27 de septiembre en Córdoba, por los cuartos de final.

Síntesis del partido

Torneo Clausura

Zona B - fecha 10

Racing - Sarmiento

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Salomé Di Iorio

Racing: Facundo Cambeses; Gonzalo Escudero, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Goles en el primer tiempo: 23m. Gonzalo Escudero (R) - 26m Junior Marabel (S)

Goles en el segundo tiempo: 6m. Adrián Martínez (R) - 35m. Ignacio Rodríguez (R)

Cambios en el segundo tiempo: 12m. John Rentería por Julián Contrera (S) - 12m. Diego Churín por Jonathan Herrera (S) - 33m. Colombo por Escudero (R) - 36m. Díaz por Pasquini, González por Mavilla y Giménez por Martínez (R) - 40m. Kranevitter por Ortegoza, Miljevic por Lodico (R) - 46m. Torres por Martínez, Vergara por Díaz (R)