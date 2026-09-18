Luna Avellaneda es Top 10 en Pistola de Aire 10 metros en los Suramericanos 2026

La tiradora catamarqueña Victoria Luna Avellaneda completó una destacada actuación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al ubicarse entre las diez mejores exponentes de la región en la disciplina de tiro deportivo.

Durante la jornada de competencia, la deportista participó en la fase de Clasificación de la modalidad Pistola de Aire 10 metros, donde consiguió alcanzar el noveno lugar de la tabla general. El resultado le permitió finalizar dentro del Top 10 de la competencia, en una actuación que también la dejó muy cerca de acceder a la instancia decisiva. Luna Avellaneda quedó a un paso de conseguir el boleto a la serie final por medallas, cerrando de esta manera su participación en esta etapa con un registro de relevancia para el deporte provincial a nivel internacional.

Su actuación fue acompañada desde Catamarca por el área de Deportes de la provincia, que expresó su reconocimiento hacia la deportista con un mensaje de aliento: "Gran trabajo Vicky".

El resultado alcanzado en Santa Fe representa así otro capítulo de la participación catamarqueña en una competencia internacional que reúne a representantes de distintos países de la región.

Dos pruebas para la tiradora catamarqueña

La participación de Victoria Luna Avellaneda en los Juegos Suramericanos no se limita a una única prueba. La deportista compite en:

10 metros Pistola de Aire Femenino.

10 metros Pistola de Aire Mixto.

Las competencias de tiro deportivo se desarrollan del 15 al 20 de septiembre, en el Centro Internacional de Tiro. En la modalidad femenina de Pistola de Aire 10 metros, Luna Avellaneda continúa en carrera, luego de conseguir el noveno puesto en la clasificación.

En cambio, en la prueba de 10 metros Pistola de Aire Mixto, la representante catamarqueña no pudo clasificar. De esta manera, su participación en Santa Fe contempla dos modalidades diferentes y un recorrido competitivo que incluye una actuación dentro de las diez mejores en la prueba individual femenina.

Una delegación catamarqueña

Catamarca cuenta con una representación integrada por deportistas que participan en diferentes disciplinas dentro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La delegación provincial está conformada por:

Guadalupe Díaz , en ciclismo.

, en ciclismo. Mikaela Rojas , en judo.

, en judo. Facundo Nieva Biza , en patinaje artístico.

, en patinaje artístico. Juan Manuel La Serna , en tenis.

, en tenis. Julián Gutiérrez , en tiro deportivo.

, en tiro deportivo. Victoria Luna Avellaneda, en tiro deportivo.

La presencia de los representantes catamarqueños se distribuye a lo largo de diferentes jornadas y escenarios de competencia, con participaciones en ciclismo, judo, patinaje artístico, tenis y tiro deportivo.

En el caso de Mikaela Rojas, la judoca participa en Shiai Femenino, categoría hasta 48 kilogramos, entre el 18 y el 20 de septiembre, en el escenario denominado "Invencible Rosario". Por su parte, el tenista Juan Manuel La Serna tendrá participación en Dobles Masculino e Individual Masculino, del 21 al 26 de septiembre, en Hipódromo y Óvalo.

Nieva Biza y una medalla de plata

Dentro de los resultados ya alcanzados por los representantes de Catamarca se encuentra el obtenido por el patinador Facundo Nieva Biza. El deportista intervino en Solo Dance Masculino durante los días 14 y 15 de septiembre, en "Invencible Rosario", y logró conquistar la medalla de plata.

Gutiérrez, doble campeón en tiro deportivo

También dentro de la disciplina de tiro deportivo, Catamarca tuvo una actuación destacada de la mano de Julián Gutiérrez. El tirador compitió en las pruebas de:

10 metros Rifle de Aire Masculino.

10 metros Rifle de Aire Mixto.

En ambas competencias, Gutiérrez consiguió quedarse con medallas doradas, sumando dos resultados de máxima relevancia para la representación catamarqueña en Santa Fe.

De esta manera, el tiro deportivo constituye una de las disciplinas en las que Catamarca consiguió importantes resultados dentro de esta participación en los Juegos Suramericanos, con las medallas doradas de Gutiérrez y la actuación de Luna Avellaneda.