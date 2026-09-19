River y Huracán protagonizan un duelo clave por los playoffs: hora, TV y formaciones

River recibirá este sábado a Huracán, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un duelo clave por los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Fernando Echenique.

River llega a este encuentro en medio de una muy buena racha, ya que ganó los tres partidos que disputó desde que comenzó el interinato de Leonardo Ponzio como director técnico.

Luego de un pésimo inicio de campeonato con Eduardo Coudet al mando, River venció 3-2 a Banfield, 3-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza y 2-1 a Atlético Tucumán, lo que le permitió meterse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B.

Además, el equipo de Núñez se acomodó en la tabla anual, por donde intentará conseguir la clasificación a alguna competencia internacional que se dispute el año que viene.

Huracán, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Racing en condición de local en la última fecha, para llegar a los 13 puntos e igualar la línea de River, aunque está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs por tener peor diferencia de gol.

El conjunto de Parque de los Patricios, que es dirigido por Diego Martínez, necesita rescatar un buen resultado en el Estadio Monumental para no perder terreno en la pelea por el ingreso a las competencias internacionales del 2027.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura

Zona B - fecha 10

River - Huracán

Estadio: Monumental

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Fernando Echenique

Hora: 19. TV: ESPN Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.