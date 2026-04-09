Argentina enfrentará a Honduras e Islandia en dos amistosos confirmados

La Selección argentina afrontará en junio dos nuevos amistosos internacionales que marcarán la recta final de su preparación antes del Mundial. La confirmación llegó luego de que las federaciones de Honduras e Islandia oficializaran los cruces, ambos programados en Estados Unidos durante la próxima Fecha FIFA.

El primero de los compromisos será frente a Honduras, el próximo 6 de junio, en el Kyle Field de College Station, Texas. La oficialización fue realizada por la federación hondureña, que además invitó a los hinchas de su comunidad en territorio estadounidense a acompañar al equipo en este compromiso preparatorio.

Tres días más tarde llegará el segundo ensayo. La Asociación Islandesa de Fútbol (KSI) confirmó en su página oficial que su selección mayor enfrentará a la Albiceleste el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. Ese encuentro será el último compromiso del conjunto argentino antes del inicio del Mundial 2026.

Rodaje, variantes y la búsqueda del equipo final

Los dos amistosos aparecen como una instancia clave dentro del armado final del plantel. Argentina continúa definiendo la nómina con la intención de llegar en óptimas condiciones a la defensa del título, y estos partidos permitirán sumar minutos, observar rendimientos y probar variantes de cara a la convocatoria definitiva.

La elección de sedes en suelo estadounidense también se alinea con el contexto del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, lo que le permitirá al cuerpo técnico ajustar detalles logísticos y futbolísticos en un escenario similar al que afrontará durante la competencia oficial.

Dentro de esa planificación, el choque ante Islandia adquiere un valor especial por su cercanía con el arranque del campeonato, ya que será el último examen competitivo antes del debut mundialista.

Un antecedente que remite a Rusia 2018

El duelo frente a Islandia tendrá además un componente simbólico: será apenas la segunda vez que ambas selecciones se enfrenten a nivel mayor. El único antecedente se remonta al Mundial de Rusia 2018, cuando argentinos e islandeses igualaron 1-1 en la fase de grupos. En aquel partido, el gol del conjunto europeo fue convertido por Alfreð Finnbogason, mientras que para la Albiceleste marcó Sergio Agüero, en el ciclo conducido por Jorge Sampaoli.

Ese recuerdo vuelve a poner a Islandia en el radar argentino, ahora en un contexto completamente distinto: no como debut mundialista, sino como el último ensayo previo al inicio de la defensa del título.

El cierre de la preparación antes del debut

Con Honduras e Islandia ya confirmados, la hoja de ruta de Argentina rumbo al Mundial queda claramente delineada en su tramo final. Los puntos centrales del calendario son:

6 de junio: Argentina vs. Honduras

Argentina vs. Honduras Sede: Kyle Field, College Station, Texas

Kyle Field, College Station, Texas 9 de junio: Argentina vs. Islandia

Argentina vs. Islandia Sede: Jordan-Hare Stadium, Auburn, Alabama

Estos compromisos serán el cierre de la preparación antes de que el seleccionado nacional se enfoque por completo en el arranque de la competencia mundialista.

Así, la Albiceleste sumará dos nuevas pruebas internacionales en territorio estadounidense, con el objetivo de llegar con ritmo, funcionamiento y certezas al momento de iniciar la defensa de la corona conseguida en Qatar.