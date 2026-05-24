Belgrano histórico campeón: se lo dio vuelta a River ganando 3 a 2 en el Kempes

Belgrano escribió una de las páginas más gloriosas de toda su historia futbolística. En una final cargada de dramatismo, emoción y momentos decisivos, el conjunto cordobés derrotó 3-2 a Club Atlético River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026, desatando una celebración inolvidable entre miles de hinchas celestes que colmaron las tribunas.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski mostró personalidad y capacidad de reacción en los momentos más complejos del partido. A lo largo de la final, el "Pirata" estuvo dos veces en desventaja, pero logró reponerse en ambas ocasiones hasta quedarse con un triunfo histórico frente a uno de los equipos más poderosos del fútbol argentino.

La victoria no sólo representó un título de enorme relevancia para Belgrano, sino también una demostración de carácter colectivo, empuje futbolístico y contundencia en los momentos decisivos. El pitazo final del árbitro Yael Falcón Pérez terminó liberando una explosión de alegría en Córdoba y dejó una imagen imborrable en la memoria de los hinchas.

Un comienzo intenso y el primer golpe de River

La final comenzó con un ritmo intenso y con un Belgrano decidido a asumir el protagonismo. Desde los primeros minutos, el conjunto cordobés mostró iniciativa y generó las situaciones más claras del tramo inicial, impulsado por la conducción de Lucas Zelarayán, una de las figuras del equipo.

El capitán celeste participó activamente en la construcción ofensiva y exigió en varias oportunidades al arquero Beltrán, convirtiéndose en el principal conductor futbolístico del "Pirata". Sin embargo, cuando Belgrano parecía más cerca de abrir el marcador, River encontró eficacia en una de sus primeras llegadas claras.

Después de un gran cambio de frente, Tomás Galván desbordó por el sector izquierdo y asistió a Facundo Colidio, quien definió con el arco libre para establecer el 1-0 parcial en favor del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Pese al golpe, Belgrano no perdió intensidad ni protagonismo. El equipo continuó buscando el empate y encontró la recompensa antes del cierre del primer tiempo. Nuevamente apareció Zelarayán, esta vez ejecutando un córner preciso que encontró la cabeza de Leonardo Morales, quien conectó para marcar el 1-1 y devolverle la ilusión al conjunto cordobés.

Un segundo tiempo cargado de tensión y reacción

En el complemento, River volvió a golpear en un momento clave del partido. Otra vez Tomás Galván resultó determinante para el ataque del "Millonario". El futbolista ganó en velocidad por el sector izquierdo y sacó un remate cruzado que terminó convirtiéndose en el 2-1 parcial.

Con el resultado a su favor, el equipo de Eduardo Coudet parecía tomar el control de la final. Sin embargo, Belgrano volvió a demostrar capacidad de reacción y encontró respuestas desde el banco de suplentes.

Ricardo Zielinski movió piezas y encontró una solución decisiva en el ingreso de Nicolás Fernández, el "Uvita", quien cambió por completo el desarrollo del encuentro.

A pocos minutos del final, el delantero protagonizó una de las jugadas determinantes de la tarde. Un remate suyo impactó en la mano de Lautaro Rivero dentro del área y la acción derivó en la intervención del VAR. Tras la revisión correspondiente, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal para Belgrano.

El propio "Uvita" Fernández se hizo cargo de la ejecución y convirtió con un remate al ángulo para establecer el 2-2 en un momento de máxima tensión en el Mario Alberto Kempes.

El gol que desató la locura celeste

Impulsado por el empate y sostenido por el aliento incesante de su gente, Belgrano fue decididamente en busca de la victoria. El equipo cordobés encontró energía emocional y futbolística para atacar en los minutos decisivos y terminó encontrando el premio mayor.

En una ráfaga que terminó siendo histórica, Nicolás "Uvita" Fernández volvió a aparecer dentro del área rival, capturó una pelota suelta y definió para marcar el 3-2 definitivo que hizo explotar de emoción al estadio Mario Alberto Kempes.

El tanto terminó sellando una remontada memorable y convirtió al delantero en el gran héroe de la final. La reacción de Belgrano, la efectividad en los momentos clave y el empuje colectivo permitieron revertir un partido que parecía inclinarse hacia River.

Una consagración inolvidable para Belgrano

El pitazo final desató una celebración histórica en Córdoba. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas protagonizaron una fiesta inolvidable en un Mario Alberto Kempes colmado por ambas parcialidades, aunque teñido finalmente de celeste por la consagración del "Pirata".

Belgrano logró derrotar a River Plate en una final electrizante y levantó el título del Torneo Apertura 2026 en una tarde que quedará grabada para siempre en la historia del club y en la memoria de sus hinchas.

El equipo de Ricardo Zielinski construyó la victoria desde la reacción, la convicción y el carácter competitivo. En una final marcada por las emociones cambiantes y los momentos decisivos, el "Pirata" terminó dando uno de los grandes golpes del fútbol argentino y escribió una jornada histórica para el deporte cordobés.