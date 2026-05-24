Colapinto logró su mejor posición histórica en la F1: terminó 6° en el GP de Canadá

Franco Colapinto protagonizó este fin de semana una actuación histórica en la Fórmula 1 al finalizar en la sexta posición del Gran Premio de Canadá, resultado que representó su mejor ubicación desde su llegada a la máxima categoría del automovilismo mundial. El piloto argentino de Alpine completó una carrera sólida en el circuito canadiense y logró sumar ocho puntos fundamentales tanto para su campaña individual como para el campeonato de constructores de la escudería francesa.

La actuación de Colapinto volvió a consolidar su crecimiento dentro de la Fórmula 1 y dejó una de las imágenes más destacadas de la jornada en Montreal. El argentino había largado desde el décimo puesto y, a partir de un rendimiento consistente, avances en pista y abandonos de otros competidores, consiguió avanzar hasta ubicarse sexto en la clasificación final.

Además del valor deportivo del resultado, el desempeño del piloto argentino tuvo un impacto directo en la pelea de Alpine dentro del campeonato de constructores, un aspecto determinante para la distribución futura de ingresos entre las distintas escuderías.

La carrera en Canadá tuvo como vencedor a Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, quien consiguió su cuarta victoria consecutiva en el Gran Premio canadiense y continúa liderando el Campeonato de Pilotos 2026.

Una carrera sólida

Desde el inicio del fin de semana, Franco Colapinto mostró competitividad en el circuito canadiense y terminó coronando su actuación con una carrera que quedará marcada como la mejor de su trayectoria en Fórmula 1 hasta el momento.

El argentino partió desde la décima posición de la grilla y logró mantenerse competitivo en un contexto de carrera exigente. A medida que avanzaron las vueltas, el piloto de Alpine aprovechó las distintas circunstancias de competencia para ganar posiciones y consolidarse dentro del lote de punta.

El sexto lugar final le permitió sumar ocho unidades en el Campeonato de Pilotos y continuar escalando posiciones dentro de una temporada en la que viene mostrando crecimiento constante.

Entre los aspectos más destacados de su actuación se encuentran:

Terminó sexto en el Gran Premio de Canadá.

Logró la mejor posición histórica de su carrera en Fórmula 1.

Sumó ocho puntos para el Campeonato de Pilotos.

Largó desde la décima posición.

Finalizó por delante de su compañero Pierre Gasly.

Aportó unidades importantes para Alpine en el Campeonato de Constructores.

El resultado también dejó al argentino muy cerca del top-10 de pilotos con mayor cantidad de puntos acumulados en la temporada.

La pelea en el Campeonato de Pilotos

Con las ocho unidades obtenidas en Canadá, Franco Colapinto alcanzó los 15 puntos en el Campeonato de Pilotos 2026 y quedó apenas a una unidad de Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, quien suma 16. La clasificación general del campeonato continúa liderada por Kimi Antonelli, de Mercedes, quien acumula 131 puntos tras su nueva victoria en Canadá. Detrás aparecen George Russell y los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

La tabla del Campeonato de Pilotos 2026 quedó conformada de la siguiente manera:

Kimi Antonelli (Mercedes) - 131 puntos

George Russell (Mercedes) - 88 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) - 75 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) - 72 puntos

Lando Norris (McLaren) - 58 puntos

Oscar Piastri (McLaren) - 48 puntos

Max Verstappen (Red Bull) - 43 puntos

Pierre Gasly (Alpine) - 20 puntos

Oliver Bearman (Haas) - 18 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 puntos

Franco Colapinto (Alpine) - 15 puntos

Isack Hadjar (Red Bull) - 14 puntos

Carlos Sainz (Williams) - 6 puntos

Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 5 puntos

Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 puntos

Alexander Albon (Williams) - 1 punto

Esteban Ocon (Haas) - 1 punto

Nico Hulkenberg (Audi) - 0 puntos

Valtteri Bottas (Cadillac) - 0 puntos

Sergio Pérez (Cadillac) - 0 puntos

Lance Stroll (Aston Martin) - 0 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 puntos

La diferencia mínima respecto a Lawson dejó al argentino muy cerca de ingresar entre los diez pilotos más efectivos del campeonato.

Alpine se consolida como quinta fuerza

El rendimiento de Colapinto también tuvo consecuencias importantes para Alpine en el Campeonato de Constructores. Gracias a los puntos sumados en Montreal, la escudería francesa alcanzó las 35 unidades y se consolidó en la quinta posición de la tabla general.

La actuación del equipo reafirmó además el análisis realizado por Flavio Briatore, quien aseguró que Alpine es actualmente la quinta mayor potencia de la Fórmula 1.

Las posiciones del Campeonato de Constructores 2026 quedaron de la siguiente manera:

Mercedes - 219 puntos

Ferrari - 147 puntos

McLaren - 106 puntos

Red Bull Racing - 57 puntos

Alpine - 35 puntos

Racing Bulls - 21 puntos

Haas - 19 puntos

Williams - 7 puntos

Audi - 2 puntos

Cadillac - 0 puntos

Aston Martin - 0 puntos

La diferencia construida por Alpine sobre sus perseguidores directos aparece como un dato clave pensando en el desarrollo del campeonato y en el impacto económico que tiene la ubicación final de las escuderías dentro de la categoría.

Con su sexto puesto en Canadá, Franco Colapinto no sólo alcanzó el mejor resultado de su carrera en Fórmula 1, sino que además volvió a posicionarse como una de las grandes apariciones argentinas en el automovilismo internacional. En una temporada marcada por el crecimiento competitivo de Alpine, el piloto argentino dio un nuevo paso en su consolidación dentro de la máxima categoría.