Argentina juega ante Bolivia una fecha FIFA marcada por el último adiós de Messi

La Selección argentina volverá a presentarse este miércoles ante Bolivia, en el comienzo de una fecha FIFA que tendrá un significado especial para el conjunto nacional. El encuentro se disputará desde las 21 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, en lo que será el primer compromiso del equipo luego de la dolorosa derrota sufrida ante España en la final del Mundial 2026.

Aquella definición se resolvió recién en el tiempo extra, dejando a la Argentina sin el título mundial. El partido frente a Bolivia representará, por lo tanto, el regreso de la Selección después de aquella instancia decisiva y el inicio de una nueva serie de compromisos que estará atravesada por una despedida histórica.

El encuentro será controlado por el árbitro colombiano Jhon Ospina y podrá verse por TyC Sports y Telefe. La fecha FIFA tendrá como uno de sus acontecimientos centrales el retiro de Lionel Messi, quien disputará su último partido con la camiseta de la "Albiceleste" el próximo martes 6 de octubre ante Benín, en el Estadio Monumental.

Scaloni mantiene una incógnita en el equipo

De cara al partido ante Bolivia, el entrenador Lionel Scaloni solo mantendría una duda en la formación titular. La incógnita está ubicada en el puesto de mediocampista ofensivo, donde aparecen como alternativas Valentín Barco o Franco Mastantuono.

El resto del equipo tendría una estructura definida, con algunas modificaciones respecto de la formación que se venía utilizando. En la defensa se destacan las presencias de Agustín Giay y Facundo Medina en los laterales. Medina ocuparía el lugar de Nicolás Tagliafico, quien se entrenó de manera diferenciada.

En la mitad de la cancha, Exequiel Palacios ocuparía el lugar de Enzo Fernández, mientras que Nicolás Paz también estaría desde el comienzo. Su función estará vinculada con la conexión entre el mediocampo y los dos delanteros elegidos para este partido. La dupla ofensiva estará integrada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, dos de los nombres previstos para encabezar el ataque argentino.

Un equipo con cambios y una nueva etapa

La formación que prepara Scaloni presenta modificaciones en distintos sectores del campo, aunque mantiene una estructura con futbolistas de experiencia y jóvenes que tendrán la posibilidad de ocupar un lugar desde el inicio.

Entre las variantes más destacadas aparecen la presencia de Giay y Medina en los laterales, el ingreso de Palacios por Enzo Fernández y la inclusión de Nicolás Paz detrás de los delanteros. La única duda que persiste está relacionada con el puesto de mediocampista ofensivo, con Valentín Barco y Franco Mastantuono como alternativas.

La posible formación argentina es:

Emiliano Martínez .

. Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina .

. Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister .

. Valentín Barco o Franco Mastantuono y Nicolás Paz .

. Julián Álvarez y Lautaro Martínez .

. Director técnico: Lionel Scaloni.

La disposición planteada por el entrenador tendrá como referencia la conexión de Nicolás Paz con los dos delanteros y la presencia de Palacios junto a Alexis Mac Allister en la mitad de la cancha.

Bolivia llega golpeada

El seleccionado boliviano atraviesa un momento complicado antes de enfrentar a la Argentina. Bolivia perdió ante Irak en el Repechaje para ingresar al Mundial 2026 y, desde entonces, acumuló únicamente derrotas. Los resultados posteriores fueron contundentes:

4-0 ante Escocia.

4-0 ante Argelia.

2-0 ante Paraguay.

El conjunto dirigido por Oscar Villegas llegará así al compromiso frente a la Argentina después de una serie de resultados adversos. Por el momento, el entrenador boliviano no dio detalles sobre el posible 11 titular, por lo que la formación de su equipo todavía no está definida.

Un partido con una carga especial

Más allá del carácter de amistoso internacional, el encuentro tendrá un contexto particular para la Selección argentina. Será el primer partido después de la final del Mundial 2026 ante España y, al mismo tiempo, el comienzo de una fecha FIFA que tendrá como acontecimiento principal la despedida de Lionel Messi.

La presencia del capitán argentino marcará especialmente esta serie de partidos. Messi jugará ante Benín el 6 de octubre en el Estadio Monumental, en lo que será su último encuentro con la "Albiceleste". Antes de esa despedida, Argentina deberá enfrentar a Bolivia en Córdoba, en un partido que tendrá como escenario el Mario Alberto Kempes y que comenzará a las 21.