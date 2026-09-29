Scaloni abrió la puerta a renovar y confirmó que la Selección ya piensa en el futuro

La Selección argentina atraviesa una nueva fecha FIFA con la mirada puesta no solo en los próximos compromisos, sino también en la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador. Después de la final perdida ante España, el técnico se había mostrado abatido y había puesto en duda su permanencia en el cargo. Sin embargo, con el inicio de esta nueva etapa, reconsideró su postura y abrió la puerta a extender el vínculo.

Scaloni confirmó que las conversaciones con la AFA ya comenzaron y transmitió una señal de tranquilidad para los hinchas.

"La foto (que publicó la AFA) es porque más o menos cuando vengo, me reúno; esta vez dijimos que nos íbamos a juntar. Después del Mundial no habíamos hablado; nos juntamos, charlamos un ratito para ver qué podemos ir avanzando; la predisposición está de las dos partes", explicó.

El entrenador aclaró que las negociaciones recién están dando sus primeros pasos y que volverán a conversar durante estos días. El objetivo será alcanzar un acuerdo, aunque todavía no existe una definición formal.

"Recién empezamos a hablar. Intentaremos volver a hablar en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo. La predisposición está y eso es lo importante. Cuando tengamos algo que decir, lo comunicaremos. Lo importante es que las ganas están", afirmó. El cambio de postura estuvo relacionado también con la posibilidad de construir un nuevo proyecto deportivo. Scaloni explicó que, después del impacto de la final, necesitó analizar la situación y evaluar qué podía ofrecerle el futuro.

"Dije después de la final que había que pensar bien, después de ese momento negativo. Tuve que repensar bien, analizar el tema deportivo, que es importante, es fundamental, sin olvidar el económico, pero analizar qué nos queda, qué es lo que nos viene y estamos ilusionados con eso", señaló.

Y agregó que esa evaluación fue determinante para volver a considerar la continuidad: "Eso me ha abierto a llegar a un acuerdo. Si no veía la posibilidad de poder competir y armar algo lindo, no hubiera abierto la chance a hablar".

Un nuevo dueño para la camiseta 10

Uno de los principales interrogantes que plantea esta nueva etapa es qué sucederá con la camiseta número 10 después de la salida de Lionel Messi. Scaloni confirmó que, por ahora, el dorsal no será entregado a ningún futbolista.

"En estos partidos no tenemos obligación, así que hasta que sea el partido (despedida) de Leo no se la daremos a nadie y a partir de ese partido veremos a quién se la daremos", explicó.

El entrenador remarcó que, por Eliminatorias, la camiseta no queda fija y que la intención es que eventualmente sea utilizada por un jugador determinado.

"La idea es que se la quede uno, con lo lindo que es llevarla, pero no lo hemos decidido", sostuvo. La ausencia de Messi también obliga a pensar en nuevas variantes futbolísticas. Scaloni reconoció que cualquier equipo del mundo sentiría la salida de un jugador de esas características.

"Cualquier equipo del mundo que tenga un jugador como él, pasa a ser indispensable. En nuestro caso es así", afirmó. Sin embargo, también destacó que la Selección ya tuvo respuestas cuando Messi no estuvo disponible y que los futbolistas jóvenes aportaron soluciones.

"Por suerte, en los partidos en los que no ha estado, el equipo ha respondido; por suerte, hay chicos jóvenes que han aportado. Le buscaremos la vuelta también a jugar de otra manera, por qué no. Para eso están estos partidos, para probar", explicó.

En ese proceso, Scaloni dejó claro que existe un principio que no cambiará: la identidad futbolística basada en la pelota y en la asociación entre jugadores. "Sin olvidarnos de que nuestro fútbol pasa a través de la pelota, de juntar gente que juegue bien, eso no va a cambiar. Es nuestra seña de identidad", aseguró.

Liderazgo, vestuario y el lugar que deja Messi

Más allá de lo estrictamente futbolístico, Scaloni destacó la influencia que Messi tuvo dentro y fuera del campo. Para el entrenador, su legado excede ampliamente su condición de jugador. "Es indudable que, más allá de lo que es como jugador, lo que él generaba dentro y fuera de la cancha no se lo he visto a nadie, no existe eso, la sensación que genera", sostuvo.

El técnico explicó que la Selección cuenta con futbolistas capaces de asumir responsabilidades de liderazgo, aunque aclaró que el perfil buscado no es el de los llamados "caudillos". "Tenemos gente que puede aportar liderazgo y, por sobre todas las cosas, buena gente. No buscamos caudillos o que el compañero que venga le tenga miedo; buscamos gente positiva", afirmó.

La intención será que el propio grupo pueda compensar colectivamente lo que significaba la presencia de Messi.

"Entre todos suplir lo que hacía Leo. Va a ser difícil, pero el grupo siempre ha respondido y tenemos gente que lo puede hacer", señaló.

El equipo ante Bolivia y las pruebas que prepara Scaloni

La Selección argentina encara este martes su último entrenamiento antes del amistoso ante Bolivia, que se disputará el miércoles en Córdoba. Scaloni aseguró que tiene prácticamente definido el equipo, aunque esperará hasta la práctica para confirmar la formación.

"El equipo lo tengo más o menos confirmado. Después del entrenamiento lo sabrán seguro", indicó. Uno de los interrogantes está relacionado con la posibilidad de que Mastantuono y Nico Paz compartan el campo de juego. Scaloni explicó que ambos pueden jugar juntos, aunque inicialmente la idea sería utilizar a uno de los dos.

"Pueden jugar juntos; en principio jugaría uno de los dos, pero pueden jugar, lo hemos probado. Ganas no faltan y lo intentaremos en algún momento", señaló. También confirmó que Lautaro Martínez y Julián jugarán juntos, al menos ante Bolivia. La prueba servirá para observar qué pueden aportar ambos delanteros en una misma formación.

"En principio van a jugar, al menos este partido, juntos. Es una linda prueba para que se vean los dos y ver qué nos pueden aportar. En el futuro ya veremos. Son dos grandes jugadores y ahora tenemos la oportunidad de que pueda jugar; veremos qué tal nos va", expresó.

La capitanía y la continuidad de Walter Samuel

Scaloni también definió el orden de capitanes de la Selección argentina. El encargado de llevar la cinta será Cristian "Cuti" Romero, mientras que Emiliano Martínez será el segundo y Lautaro Martínez, el tercero.

Otro de los puntos abordados fue la continuidad de Walter Samuel dentro del cuerpo técnico. Scaloni recordó especialmente la decisión que tomó el exdefensor cuando recibió una propuesta del Inter para trabajar junto a Chivu. "El Cabezón nos dio una muestra de lo que representaba la Selección el año pasado cuando tuvo una oferta del Inter para ir a trabajar con Chivu y se quedó con nosotros hasta el Mundial", destacó.

Scaloni remarcó además que Samuel es una persona muy importante para él y que, además de ser su colaborador, es su amigo.

"Además de ser importantísimo, es mi amigo y quiero lo mejor para él. Si quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer. Por ahora no tengo novedad. Tiene la puerta abierta", explicó.

El entrenador reconoció que una eventual salida representaría una pérdida importante para el cuerpo técnico. "No va a haber problemas; lógicamente, si es así, para nosotros sería una pérdida grandísima y veremos", manifestó.

Scaloni descartó contactos con River

Ante los rumores que lo vinculaban con River, Scaloni fue contundente. Aseguró que nadie se comunicó con él y que no escuchará propuestas hasta el 31 de diciembre.

"Los rumores son rumores; a mí nadie me ha hablado. Hasta el 31 de diciembre voy a estar acá y no voy a escuchar a absolutamente nadie. Es la realidad y lo que siempre he hecho", afirmó. Y fue todavía más específico al referirse a River: "De River no es cierto, nadie me contactó y hasta el 31 estoy acá".

De esta manera, el entrenador dejó establecido cuál será su prioridad durante este período, mientras continúan las conversaciones por su continuidad al frente del seleccionado.

Una Selección con una base diferente

Scaloni también comparó el momento actual con aquella etapa en la que se produjo un recambio más amplio dentro del plantel.

"En su momento fue un recambio bastante más amplio y con una idea diferente a esta. Ahora hay un cambio con una base bastante más sólida; sabemos el rumbo y el camino", explicó. El técnico señaló que actualmente existe una estructura diferente y jugadores en quienes confiar, lo que aporta tranquilidad al proceso.

"En ese momento no sabíamos bien, incluso si estábamos de interinos o no. Ahora hay una base diferente y gente en quien confiar. Está esa tranquilidad, pero no te garantiza resultados, lo sabemos", sostuvo.

Para Scaloni, el contexto actual también permite realizar pruebas con futbolistas sin la misma presión de otros momentos. "Estamos en otro momento a nivel futbolístico, en el entorno, la gente. Ideal para probar futbolistas sin esa presión", afirmó.

Además, destacó el vínculo construido con los hinchas: "El vínculo con la gente ha sido el máximo posible; en eso estamos orgullosos de poder haber conseguido eso".

La mirada hacia 2030 y la convicción de seguir compitiendo

Aunque todavía falta mucho para el Mundial de 2030, Scaloni sostuvo que una de las razones que lo llevan a considerar la continuidad es precisamente la convicción de que la Selección seguirá compitiendo.

"Falta un montón todavía. Siempre vamos a competir, eso lo tengo claro y por eso es una de los motivos de intentar seguir", afirmó.

El entrenador también destacó la actitud de los futbolistas durante esta fecha FIFA. Según explicó, ninguno mostró falta de interés por integrar el seleccionado. "Vemos qué material hay; el hambre de estar sigue estando; ningún futbolista dijo: 'Me tomo esta fecha FIFA para no venir', al contrario", señaló.

Para Scaloni, esa predisposición representa una señal positiva de cara a lo que viene: "Tenemos la señal de que vamos a competir con todos y eso es lo más importante. Vamos a estar en buen nivel, no tengo dudas".

El técnico también recordó una de las principales enseñanzas del último Mundial: la necesidad de afrontar cada partido con máxima exigencia, sin importar el rival. "El último Mundial nos dejó la enseñanza de que se juegan todos los partidos, sea el rival que sea, a morir. Todos los rivales son difíciles, como habíamos confirmado tantas veces", explicó.

Y añadió: "A nosotros nos costaron todos los partidos de una manera diferente que a los demás y llegamos a la final de la competición como llegamos. Esa es la realidad".

El último entrenamiento antes de Bolivia

Después de haber tenido el fin de semana libre, los futbolistas de la Selección argentina retomaron los trabajos el lunes por la tarde. La jornada comenzó en el gimnasio, como es habitual, y posteriormente el plantel se trasladó al campo de entrenamiento.

Luego de completar la entrada en calor, el cuerpo técnico desarrolló una serie de tareas tácticas destinadas a ensayar diferentes alternativas y variantes de posiciones. Los trabajos estuvieron enfocados especialmente en corregir y perfeccionar movimientos tanto defensivos como ofensivos. En el tramo final de la práctica, el plantel fue dividido en tres grupos para disputar cuatro bloques de fútbol reducido. El objetivo fue trabajar distintas situaciones de juego en espacios acotados.

En cuanto a los futbolistas que realizan trabajos diferenciados, Thiago Almada, Tobías Andrada y Nicolás Tagliafico continúan con tareas específicas. En el caso del lateral, ya comenzó a realizar trabajos convencionales sobre el campo, acompañado por un fisioterapeuta, como parte de su proceso de recuperación.

La agenda de la Selección en esta fecha FIFA

El calendario inmediato contempla tres partidos amistosos, con Córdoba como escenario del primer compromiso y el Monumental como sede de los dos siguientes.

Miércoles 30 de septiembre

21.00: Argentina vs. Bolivia, en Córdoba.

Los tres amistosos programados son:

30 de septiembre, 21.00: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes .

Argentina vs. Bolivia, en el . 3 de octubre, 21.00: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental .

Argentina vs. Burkina Faso, en el . 6 de octubre, 20.00: Argentina vs. Benín, en el Monumental, en lo que será la despedida de Lionel Messi.

Así, mientras la Selección prepara sus próximos compromisos y prueba nuevas variantes dentro de la cancha, también comienza a delinearse una etapa marcada por la salida de Messi y la necesidad de encontrar nuevas referencias. En ese escenario, la continuidad de Scaloni aparece como una posibilidad concreta que ya empezó a ser conversada con la AFA. Por ahora, el entrenador dejó una definición que funciona como señal para el futuro: la predisposición de ambas partes existe y las ganas de continuar también.