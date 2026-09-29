Vozinha, de héroe mundialista a una vida sin tranquilidad: "Perdí mi paz y mi tranquilidad"

La vida de Vozinha cambió de manera drástica después de su actuación con la Selección de Cabo Verde en la Copa del Mundo. El arquero, que a los 40 años atraviesa una etapa de enorme reconocimiento público, admitió que la fama obtenida a partir de su desempeño deportivo también le generó consecuencias inesperadas.

En una entrevista con el diario británico The Observer, el futbolista resumió el impacto que tuvo la nueva exposición sobre su vida cotidiana con una frase contundente: "Perdí mi paz y mi tranquilidad".

Antes del Mundial, Vozinha tenía alrededor de 56 mil seguidores en Instagram. Sin embargo, esa cifra creció de manera extraordinaria después del histórico empate 0-0 contra España, en el debut mundialista de Cabo Verde. La actuación del arquero lo convirtió rápidamente en una figura reconocida mucho más allá de su país y del ámbito estrictamente futbolístico.

El crecimiento de su popularidad también estuvo acompañado por una fuerte repercusión en las redes sociales. En ese proceso tuvo un papel importante la cadena brasileña CazéTV, que contribuyó a la explosión mediática que experimentó el arquero.

La magnitud del cambio fue tan grande que incluso Vozinha recibió información que inicialmente consideró imposible. Según recordó, un integrante del personal de catering le dijo que tenía mil millones de seguidores, una afirmación que el arquero tomó en principio como una broma.

Cuando la fama modifica la vida cotidiana

El reconocimiento obtenido después del Mundial no quedó limitado a las redes sociales. La nueva popularidad también modificó la manera en que Vozinha desarrolla actividades cotidianas y se relaciona con las personas en espacios públicos.

El arquero explicó que ahora es abordado por aficionados cuando se encuentra en la calle, una situación que se convirtió en parte de su nueva realidad. La exposición permanente también lo llevó a tomar decisiones concretas para preservar parte de su tranquilidad.

Una de ellas fue directamente relacionada con Instagram. Vozinha decidió desactivar las notificaciones de la red social para evitar estar pendiente de manera permanente de las nuevas personas que comenzaban a seguirlo.

"Decidí apagar las notificaciones de mi Instagram para no caer en la tentación de estar mirando todo el tiempo quién me seguía", confesó. La decisión refleja uno de los principales cambios que experimentó desde su actuación en la Copa del Mundo: aquello que antes podía formar parte de su vida cotidiana de manera privada comenzó a estar atravesado por una atención pública mucho mayor.

La fama, que significó reconocimiento por su desempeño deportivo, también trajo consigo una pérdida de privacidad y situaciones que el propio jugador describió como incómodas.

La exposición también alcanzó a su familia

El impacto de la nueva popularidad de Vozinha no quedó circunscripto a su propia persona. Su familia también comenzó a convivir con el reconocimiento que adquirió el arquero después del Mundial.

Según relató, los aficionados incluso comenzaron a acercarse a su hogar. Esta situación alcanzó especialmente a su madre, quien debe enfrentar la llegada de hinchas a la vivienda.

Vozinha explicó que no se encuentra allí para ayudarla a manejar esas situaciones y que, por ese motivo, su familia debe aprender a convivir con las nuevas circunstancias y establecer límites.

"Yo no estoy ahí, así que no puedo ayudarlos. Tienen que aprender a convivir con la situación y poner límites", explicó el futbolista al referirse a lo que ocurre con su madre. El reconocimiento que llegó a partir de una actuación deportiva terminó, de esta manera, extendiéndose hacia el ámbito familiar. La atención de los aficionados dejó de concentrarse exclusivamente en el arquero y pasó a tener consecuencias sobre su entorno más cercano.

El orgullo detrás de una fama que también pesa

A pesar de las dificultades que implicó el cambio, Vozinha no oculta su orgullo por todo lo que consiguió. Su actuación en el Mundial no solamente modificó su nivel de exposición, sino que también le permitió alcanzar un reconocimiento de enorme relevancia dentro del fútbol.

El arquero fue nominado al Balón de Oro después de su destacada participación en la Copa del Mundo, un reconocimiento que forma parte del impacto que tuvo su desempeño.

La nueva situación, sin embargo, presenta una contradicción para el futbolista. Por un lado, reconoce que extraña aspectos de su vida anterior y que desearía recuperar parte de aquella tranquilidad que perdió. Por otro, entiende que la exposición también le otorgó una posición que valora.

Vozinha reconoció el deseo de regresar a la vida que tenía antes, pero al mismo tiempo destacó el aspecto positivo de su nueva condición pública.

"Es agradable sentirse como una especie de embajador", concluyó. Esa frase sintetiza una de las principales características de su nueva realidad. La fama implica una mayor exposición, menos privacidad y nuevas situaciones que requieren adaptación, pero también le permite representar una imagen vinculada con el recorrido que realizó y con lo conseguido junto a la Selección de Cabo Verde.